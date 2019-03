Gazprom a majorat prețul gazelor

De la 1 ianuarie 2019, preţul gazelor naturale livrate în Moldova de gigantul rus Gazprom constituie 237,46 de dolari pentru o mie de metri cubi.

Acest tarif e valabil doar pentru primul trimestru al acestui an, se arată într-un răspuns pentru Mold-street.com, dat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE)Astfel costul de import a metanului rusesc livrat de Gazprom din primele trei luni ale acestui an este mai mare cu circa 25% comparativ cu prețul de import din aceeași perioadă a anului trecut, transmite mold-street.com Potrivit datelor ANRE în anul 2018, în Republica Moldova (fără regiunea transnistreană) au fost importate 1,13 miliarde metri cubi de gaze, cu circa 9,3% mai mult (apoape 96 milioane metri cubi) decît în 2017.Este cel mai mare volum importat din anul 2011. Totodată circa 45% au fost importate în primul trimestru al anului trecut.Preţul mediu de import pe parcursul anului 2018 a fost cu 34% (+55,4 dolari) mai mare decît în 2017, ajungînd la 217,46 dolari pentru o mie de metri cubi.În monedă naţională însă, preţul mediu de import în 2018 a crescut cu 22%, pînă la 3.670 lei pentru o mie de metri cubi de gaze.Cît despre o eventuală ajustare a tarifelor Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică susţine că pînă pe 13 martie, Moldovagaz nu a prezentat la ANRE raportul pentru anul 2018."Conform Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 79 din 29.12.2002, Raportul anual de activitate al titularului de licență se prezintă ANRE nu mai tîrziu de 20 martie al anului următor anului de raportare", explică autoritatea de reglementare.Totodată în răspuns se precizează pînă la această dată "calcule pentru ajustarea tarifelor și prețurilor reglementate nu au fost depuse spre examinare (înregistrare) la ANRE". Amintim că tarifele actuale la gaze au fost stabilite un an în urmă.În plus la insistenţa Mold-street.com, ANRE a solicitat Moldovagaz să publice pe pagina sa web "informațiile aferente, inclusiv rapoartele privind situația financiară pentru anul 2017". Rapoartele pentru anii precedenţi aşa-şi nu au fost publicate.