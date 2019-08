Fincombank a participat în campania „Donează un ghiozdan călător” ©

Acum, elevii din or. Tohatin şi or. Căuşeni sunt pregătiţi de şcoală

Pentru că zâmbetului lor contează și pentru că vrem să creștem un viitor prosper, am încercat să făcem elevii din or. Tohatin și or. Căușeni un pic mai fericiți. Acum, ei pot pleca la școală fără griji, pentru că au primit în dar câte un ghiozdan echipat cu rechizitele necesare pentru a începe cu bine un nou an școlar.

FinComBank a participat în cadrul celei de-a II ediții a campaniei „Donează un ghiozdan călător” și împreună cu Comunitatea Tinerilor Ambițioși, Centrul de Informare și Resurse ”PRO BONO”, și cu Fundația Youth Development for Innovation a reușit să pregătească școlarii de noul an de studii, pentru că educaţia fiecărui copil începe de la lucruri simple puse frumos într-un ghiozdan. Elevii claselor primare s-au bucurat mult şi au rămas încântaţi de cadourile primite.

Ne implicăm activ în proiectele sociale, culturale şi de caritate, pentru că credem în societatea din care facem parte şi în potenţialul ţării noastre. Și, acum, datorită campaniei „Donează un ghiozdan călător”, micuții vor avea un 1 septembrie deosebit și vor putea merge la școală cu ghiozdanul plin cu bunătăți colorate.

Campania s-a desfășurat în perioada 10 – 29 august 2019 și a reușit să facă fericiți mai mulți copii din țară.

Noi prețuim lucrurile care conteaza cu adevarat!