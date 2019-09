Filip, Gaburici și Calmîc, audiați la Parlament, în problema privatizării „Air Moldova”

Mai mulți foști oficiali de la Guvern, printre care Pavel Filip, Chiril Gaburici și Octavian Calmîc sînt audiați, astăzi, 3 septembrie, de către membrii Comisiei parlamentare de Anchetă, pe marginea procesului de privatizare al companiei Air Moldova.

Astfel, astăzi, urmează să fie audiate, la Parlament, 11 persoane, printre care fostul premier Pavel Filip, foștii miniștri de la conducerea ministerului Economiei, Octavian Calmîc și Chiril Gaburici, ex-secretari de stat, dar și actualul director al companiei Air Moldova.În cadrul audierilor publice, fostul ministru al Economiei, Octavian Calmîc, a declarat că în momentul în care a preluat conducerea ministerului, compania Air Moldova avea deja probleme financiare serioase, însă atît timp cît s-a aflat la minister, nu a fost inițiată nicio procedură privind privatizarea companiei aeriene. Situația financiară precară a companiei a fost invocată și de fostul director al Agenției Proprietății Publice, Vladimir Baldovici.„Cînd am preluat conducerea ministerului, la Air Moldova totul era deja gajat. Îmi amintesc că au fost oferite zeci de milioane de lei pentru îmbunătațirea situației la acel moment. În primăvara anului 2018 compania părea să revină pe linia de plutire. Pe timpul activitații mele nu am văzut niciun plan de restructurare a companiei. Pe perioada mandatului meu nu a fost inițiată nicio discuție, nicio procedură. Ca subiect separat, privatizarea companiei, nu a fost niciodată pe ordinea de zi. Se putea mult mai bine de făcut procesul acesta. Din toate punctele de vedere. Procedural, se putea de făcut mult mai bine”, a declarat Calmîc.Pe lîngă Calmîc, pînă acum, au fost mai fost audiați și doi ex-secretari de stat.„Discuții despre privatizare au avut loc încă în anii 2007 – 2008. Eu nu am fost implicat în procesul de privatizare. Totul a fost organizat de proprietarul companiei, care atunci era Agenția Proprietații Publice. Nu cunost detalii ale procesului de privatizare. Este destul de dificil de a spune dacă au fost sau nu respectate interesele statului, erau riscuri eminente ca Air Moldova să intre în faliment, 300 de mii de persoane care aveau deja bilete procurate urmau să rămînă fără bani. Asta a fost o decizie la nivel de guvern”, a precizat Serghei Bucataru, ex-secretar de stat MEI.Membrii Comisiei de anchetă spun că după audierile de astăzi, într-o săptămînă, ar urmă să vină cu primul raport privind subiectul privatizării companiei.Air Moldova a fost privatizată în octombrie 2018. Compania Civil Aviation Group S.R.L a fost desemnată cîștigătoare a concursului comercial de privatizare al companiei aeriene „Air Moldova”. Valoarea tranzacției de vînzare–cumpărare depășește suma de 1,2 miliarde de lei, dintre care 50 de milioane de lei au fost transferați la bugetul de stat, restul sumei reprezintă datoriile companiei Air Moldova, care investitorul s-a obligat să le achite. Cumpărătorul și-a asumat și obligația soluționării problemelor de operare și de dezvoltare a Companiei.