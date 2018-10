Filip: Dacă se vor recupera bunurile identificate și cele sechestrate, suma va depăși miliardul furat

Dacă se vor recupera bunurile identificate și cele sechestrate, atunci suma obținută va depăși miliardul de dolari care a fost furat din sistemul bancar.

Declarația aparține premierului Pavel Filip și a fost făcută în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul de televiziune N4, transmite IPN.



Potrivit lui, guvernarea a întreprins o serie de măsuri în baza cărora o asemenea fraudă nu se mai poate repeta în Republica Moldova. „Sistemul bancar este puternic acum. Am fortificat Banca Națională și acum asemenea fraudă în Republica Moldova nu se poate repeta. Știu că mulți sînt condamnați, eu am certitudinea că toți vor răspunde, dar acesta este lucrul procurorilor”, spune prim-ministrul.



Referindu-se la garanțiile pe care le-a acordat Guvernul Băncii Naționale, premierul spune că este convins că executivul a făcut pașii necesari pentru a putea stabiliza sectorul bancar. „Dacă nu am fi trecut la datorie publică, nu am fi primit niciun grant în Republica Moldova, care ulterior ne-a demonstrat că a depășit cu mult acea sumă care a fost trecută la datorie publică. Dacă vorbeam să nu punem la datorie publică o sumă de 600 de milioane anual, asta ar fi însemnat să nu primim granturi în valoare de aproape două miliarde de lei, ceea ce însemna că puneam pe umerii cetățenilor două miliarde de lei”, a declarat Pavel Filip.



Despre raportul KROLL II premierul spune că nu l-a citit și că acesta nu este publicat pentru că compania internațională a fost categoric împotrivă.