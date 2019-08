Fiecare al doilea produs alimentar din Ucraina este contrafăcut sau falsificat. Despre asta vorbește directorul Asociației comercianților cu amănuntul din Ucraina, Alexei Doroșenco în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune „Kiev” din Ucraina.

Pentru Republica Moldova, problema devine cu atît mai actuală, cu cît importurile produse fabricate în Ucraina este în creștere, iar un mecanism funcțional care ar garanta calitatea produselor importate, pînă ca acestea să ajungă pe rafturile magazinelor, nu există.La importul produselor ucrainene în Moldova nu se face vreo analiză de laborator care să verifice dacă acestea corespund sau nu normelor, dacă nu sînt contrafăcute.Consumatorii cumpără în mod activ produse contrafăcute din magazine din cauza prețului scăzut și a lipsei de informații despre compoziția reală a produsului. Bani.md a publicat anterior o analiză în care prezintă cît de multe neconformități sînt cu referire la etichetarea produselor de import.„Astăzi, fiecare al doilea produs pe care îl vedem într-un magazin sau pe piață este fie contrafăcut, fie falsificat. Desigur, același lucru este valabil și cu referire la meniul de la școală, produse servite copiilor la prînz sau la micul dejun”, a declarant Doroșenco, menționînd că vorbim despre toate produsele alimentare, fără excepție.Potrivit acestuia, înrăutățirea calității alimentelor din Ucraina este o consecință a evenimentelor din 2014, cînd sistemul de protecție a consumatorilor a fost distrus, activitatea stațiilor sanitare-epidemiologice, fitosanitare și a canalizării veterinare a fost perturbată. Acest lucru a dus la faptul că astăzi țara nu are control sistemic.MĂSURI DE PROTECȚIE NEACCESIBILEUcraina are o lege noua cu referire la protecția consumatorilor, doar că mecanismele puse la dispoziție, care ar proteja oamenii de produse contrafăcute sau alterate, sînt greu de utilizat.În noul proiect de lege, care are ca scop consolidarea protecției consumatorilor în Ucraina, sînt cel puțin două puncte controversate.În primul rînd, pentru a depune o plîngere cu referire la bunurile de calitate scăzută, cumpărătorul va trebui să efectueze o examinare scumpă, din propriul buzunar. Explicații în acest sens au fost oferite în cadrul unei emisiuni ObozTV de către directorul adjunct al ONG-ului „Controlul public al protecției consumatorilor”, Olga Kotekhova.„Marele minus este că plîngerea consumatorului trebuie să fie întemeiată și cu dovezi: cu expertiză, cu rapoarte medicale. Este un lucru dacă este intoxicație alimentară. Aici sînt de acord. Dar pe rafturile magazinelor există o mulțime de mărfuri falsificate și contrafăcute, produse care se vînd la un preț mai mic decît un sinecost real posibil. "Înțelegem acest lucru, dar efectuarea unui examen este o plăcere scumpă. Nu orice consumator își poate permite", a spus ea.De exemplu, potrivit lui Kotekhova, o examinare a produselor lactate costă acum de la 1000 de hrivne, echivalentul a peste 700 de lei moldovenești.CALITATEA PRODUSELOR UCRAINENE, ÎN CLASAMENT INTERNAȚIONALȘi instituțiile internaționale remarcă scăderea calității produselor Ucrainene.Potrivit celui mai recent clasament Forbes „Made in Country Index”, care poziționează țările lumii în funcție de calitatea produselor, Ucraina a ocupat în anul 2018 locul 45 (cu 35 de puncte), a opta poziție de la sfîrșitul clasamentului.Pe primele poziții s-au clasat state membre ale Uniunii Europene.