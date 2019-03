Fermierii au ieşit la muncă în cîmp

După un an cu multe pierderi, producătorii sfeclei de zahăr au ieşit din nou în cîmp.

În acest an, preponderent în nordul ţării, vor fi semănate 20 de mii de hectare de sfeclă, cu o mie de hectare mai mult decît în 2018.



Mihail Goncearenco din satul Mărăndeni, Fălești, are în gestiune 1650 de hectare te teren agricol, pe 15 la sută din suprafaţă va semăna sfeclă de zahăr: "Sunt semănate 140 de hectare, ne mai rămîn încă 115 hectare. Această cultură are cerința ca să fie introdusă în sol sămînța cînd temperatura solului este de 5-6 grade și mai sus".



Tractoriștii susțin că munca în cîmp a devenit mai plăcută, mai ales că lucrează cu mașini performante.



Anul trecut, aproape jumătate din recolta sfeclei de zahăr a fost compromisă.



De cealaltă parte, Ministerul Agriculturii sugerează că pierderile nu erau atît de mari dacă femierii ar fi respectat tehnologiile de producţie.



Potrivit statisticilor, anual, moldovenii consumă în jur de 84 de mii tone de zahăr, în timp ce producem în jur de 100 de mii de tone.