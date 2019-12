Este amenințată Moldova de o criză a gazelor? Ce spun experții

Rusia şi Ucraina încă nu au ajuns la un acord de tranzit a gazului rusesc pe teritoriul ucrainean, iar din aceste considerente, în Republica Moldova se vorbeşte tot mai des despre o eventuală a criză a gazelor, în lipsa altor posibilităţi de alimentare cu gaz.

De cealaltă parte, experţii spun că nu văd posibilitatea unei astfel de crize, întrucît, niciuna dintre părţi, nici Rusia, şi nici Ucraina nu sînt cointeresate de o astfel de criză, notează Noi.md cu referire la tvrmoldova.md Expertul economic Victor Parlicov a declarat în cadrul emisiunii Punctul pe AZi că un acord între Rusia şi Ucraina va fi semnat şi că nu ar fi prima data cînd această înţelegere s-ar încheia în ultimul moment.Mai mult, problema discutată acum nu este semnarea sau nu a acestui acord, ci condiţiile acestuia.„Eu cred că un acord va exista. Nu este prima oară cînd un eventual acord de asemenea gen este semnat în ultima zi. Eu cred că va fi semnat pe 31 decembrie , undeva la orele 11 seara.De fapt, acum nu este vorba despre a fi sau a nu fi un acord. Toată lumea este conştientă că nu poate să nu există un acord de tranzit între Rusia şi Ucraina, pentru că Gazprom nu are posibilitate să dea volume suficiente Europei, evitînd Ucraina, iar Ucraina are nevoie de acest tranzit. Deci eu nu văd o parte care să declanşeze sau să vrea să declanşeze această criză. Toate crizele de pînă acuma au fost declanşate de una din părţi, pentru a-şi îmbunătăţi poziţia la negocieri. În prezent nu văd o asemenea problemă.Acuma discuţia este despre: pe cîţi ani se semnează acordul şi la ce preţ. Ucraina vrea cel puţin pe 10 ani, cu volume mari, aproximativ 60 de miliarde de metri cubi pe an, şi atunci va fi un preţ relativ mic. Gazprom vrea un termen mai scurt şi cu volume mai mici, ca să reuşească să facă infrastructură alternativă ca pe viitor să ocolească Ucraina”, a declarat Victor Parlicov.De aceeaşi părere este şi expertul economic Veaceslav Ioniţă.„Noi am avut un singur scenariu trist în 2006 cînd a fost o criză mare de 2 săptămîni. În rest eu nu văd acest scenariu. Ceea ce se întîmplă în prezent se bazează pe nişte instrumente de influenţă a Federaţiei Ruse în raport cu Ucraina. Ucraina este de acord şi doreşte să ajute Republica Moldova, pentru că îşi doreşte să o aibă alături în negocieri”, a declarat Veaceslav Ioniţă.