Dodon: Trebuie să creăm o celulă anticriză, pentru a nu rămîne la 1 ianuarie 2020 fără gaze

La ora actuală există două probleme stringente ce țin de livrarea gazelor naturale R.Moldova, afirmă președintele Igor Dodon. Autoritățile urmează să se clarifice cu prețul și condițiile de livrare a gazului după 1 ianuarie 2020, spune șeful statului.

Într-un interviu pentru Europa Liberă , Dodon a anunțat că va avea o discuție la acest subiect cu omologul său rus Vladimir Putin la începutul lunii septebmrie.„Sînt două componente aici care trebuie să fie discutate – una: ce facem cu prețul la gaz acum? Și a doua: ce facem cu prețul și cu condițiile de livrare a gazului după 1 ianuarie 2020? Haideți să le luăm pe rînd. Cu prețul gazului acum – noi am solicitat, am transmis o scrisoare oficială dlui Putin la sfîrșitul lunii iulie prin care am solicitat să fire acordată Republicii Moldova o reducere la prețul la gaz pentru ultimele patru luni ale anului curent, pentru ca noi să ne clarificăm cu ceea ce ne-a rămas de la guvernarea precedentă, să ne clarificăm cu schemele de la Moldova-Gaz ș.a.m.d”, a declarat Dodon.Potrivit lui reducerea prețului la gaze este în esență o decizie politică, nu economică.„Argumente economice nu sînt, trebuie să fie o decizie politică dacă sînt gata să ne ajute. Dacă o să obținem această reducere, atunci noi am putea să nu majorăm tarifele la gaz pe intern, care este un lucru important, mai ales în contextul începutului noului sezon de încălzire”.Igor Dodon a vorbit și despre riscurile existente pentru R.Moldova în legătură cu lipsa unui acord dintre Rusia și Ucraina. Acest lucru ar putea bloca tranzitarea gazelor prin Ucraina.„Al doilea element important este ce facem după 1 ianuarie 2020, pentru că nu avem claritate și aici ține nu doar de relațiile bilaterale Moldova-Rusia, dar mai mult de riscurile care apar în legătură cu tranzitul prin Ucraina. Adică dacă nu va fi un acord între Rusia și Ucraina, atunci probabilitatea este foarte mare că nu vor fi livrări de gaze pentru Republica Moldova. Și aici împreună cu Guvernul, am discutat împreună cu dna prim-ministru chiar recent la acest capitol, noi trebuie în septembrie, după ce eu voi avea discuțiile cu Federația Rusă și voi înțelege care sînt șansele ca să avem tranzitul prin Ucraina, să vedem cum procedăm. Trebuie să creăm o celulă anticriză, să vedem care sînt alternativele pentru a nu rămîne la 1 ianuarie 2020 fără gaze și să înghețe toată țara”, a conchis Dodon.Șeful statului a mai remarcat că instituția prezidențială va acorda suportul necesar pentru Moldova-Gaz, astfel încît să fie găsit o soluție pentru a avea căldură după 1 ianuarie.