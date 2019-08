Dodon, după ședința CSS: Contractul cu „Avia Invest” urmează a fi reziliat

Informația vehiculată în presă precum că compania „Avia Invest”, care administrează Aeroportul Chișinău, a fost vîndută nu este adevărată, a declarat astăzi președintele Igor Dodon în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate, notează Noi.md.

Potrivit lui Dodon, proprietarii „Avia Invest” rămîn aceeași care erau cu un an în urmă, iar posibilitatea de ceda cote de capital este la moment blocată.„O întrebare care îi interesează pe toți: a fost sau nu cedat dreptul de concesiune la o altă companie? Declar că în baza informației raportate astăzi, nu au fost înstrăinate cotele de capital ale Avia Invest, adică rămîn aceeași proprietari ca acum un an. Da, a venit un investitor care are interese, dar care a fost preîntîmpinat să nu se amestece, pentru că statul vrea să rezilieze contractul”.Șeful statului a remarcat că la ora actuală există suficiente dovezi pentru a rezilia contractul cu investitorul privat și a întoarce statului dreptul de gestiune asupra Aeroportului.„Contractul urmează a fi reziliat. El poate fi reziliat dacă au fost încălcate procedurile la momentul în care a fost semnat acordul. Fiecare persoană implicată atunci trebuie chemată să dea explicații, au fost și încălcări la momentul organizări concursului. A doua modalitate: dacă nu s-a îndeplinit programul de investiții, angajamentele din partea investitorilor. În perioada anilor 2014-2018, urmau a fi investiți 160 de milioane de euro, dar ei raportează 78 de milioane”.Demnitarul a mai declarat că prejudiciile cauzate statului în urma concesionării Aeroportului de ridică la milioane de euro. Doar prin perceperea unei taxe de 9 euro de la fiecare pasager, compania concesionară a obținut anul trecut peste 24 de milioane de euro."Anul trecut numărul de pasageri în Aeroport a fost 2,8 milioane. Dacă anual din această taxă se acumulează 24 de milioane de euro înmulțită la 49 de ani, perioada pentru care a fost dat în concesiune aeroprtul, se obține suma de un miliard de euro, care sînt achitați din contul oamenilor", a remarcat Dodon."Unde-i interesul statului aici? Să cedezi aeroportul pentru 50 de ani, să-i dai dreptul investitorului să strîngă un miliard de euro pe contul oamenilor și să te acoperi că vor face investiții de 244 de milioane", a spus revoltat șeful statului.