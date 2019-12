Dodon: Bugetarii vor primi salarii mai mari în 2020

Bugetarii vor primi salarii mai mari în anul 2020, iar problema majorării salariilor la medici va fi soluționată.

O declarație în acest sens a fost făcută de Președintele Igor Dodon în cadrul emisiunii “Linia Directă” la postul de televiziune Primul în Moldova.



“Guvernul Maiei Sandu a introdus unele modificări în legislație atunci cînd am vrut să mergem noi cu majorarea salariilor la medici. I-a motivat pe începători și asta-i bine pentru că pleacă tineretul din Republica Moldova și pleacă medicii masiv. Și noi am venit cu o soluție pentru tinerii care se angajează în domeniul medical, le-am majorat salariile, dar s-a primit o neînțelegere: la începători s-a majorat și un începător are mai mult decît o soră medicală care este cu o vechime în muncă de zeci de ani. A fost această greșeală, care acum trebuie să fie soluționată.



Pentru anul următor noi venim cu creșteri de salarii în domeniul bugetar: de la 10% pînă la 45% pe unele segmente și eu cred că această problemă va fi soluționată”, a declarat șeful statului, transmite Noi.md cu referire la a-tv.