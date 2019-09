Deputat: Ne propunem să întoarcem compania Air Moldova în proprietatea statului

Finalitatea anchetei realizate de Comisia parlamentară de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice în cazul privatizării companiei Air Moldova este întoarcerea bunului în proprietatea statului.

Dacă se va reuși acest lucru, ulterior instituțiile statului vor decide ce va face cu acesta. Declarația a fost făcută de membrul comisiei, deputatul socialist Petru Burduja, în cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul NTV Moldova, transmite IPN „Finalitatea acestei anchete, de fapt, este reîntoarcerea activelor statului, poporului. Mai departe, statul va decide: fie îmbunătățirea activității economice a acestei întreprinderi sub jurisdicția statului, fie, în cazul în care se poate obține cel mai bun efect de la privatizare, de ce nu?! Dar acest lucru să fi făcut public, să fie mediatizat într-atît, încît să fie informați absolut toți investitorii care ar putea să ofere prețul maximal pentru un asemenea bun”, a declarat Petru Burduja.Potrivit lui, procesul de privatizare a companiei Air Moldova presupunea că noul proprietar trebuia să restituie statului 1,3 miliarde de lei, bani care au fost investiți de stat pentru modernizarea acesteia. „În realitate, nou proprietar a primit bunul statului ca pe farfurie, l-a exploatat, a primit profituri, și dacă el nu a restituit acești bani conform graficului care este în contract, atunci sînt foarte multe întrebări”, a declarat deputatul.Deputatul ACUM și președintele aceleiași comisii, Igor Munteanu, spune că atunci cînd a fost privatizată compania, atît reprezentantul investitorului privat, cît și reprezentanții Agenției de Proprietate Publică (APP) au declarat că datoriile companiei vor fi achitate timp de 3-4 luni, dar de atunci a trecut un an. În plus, conform contractului, APP era obligată să stabilească un auditor care să facă raportul de audit pentru anul 2018-2019, dar pînă în acest moment nu există un asemenea auditor. „Aceste lucruri iarăși creează o incertitudine economică financiară asupra situației în companie și asupra obligațiilor statului în acest caz de răsunet. Din acest punct de vedere, trebuie să începem cu un audit comprehensiv asupra bunurilor deținute, asupra calității serviciilor prestate de proprietar și după ce se vor afla aceste rezultate, statul trebuie să ia o decizie ce să facă mai departe cu această companie”, a declarat Igor Munteanu.Deputatul a mai menționat că, din indiciile pe care le are comisia, starea economică a companiei nu s-a ameliorat deși scopul privatizării a fost anume acesta. „Atunci apare întrebarea: care a fost intenția fostului Guvern? Să schimbe statutul din public în privat, să ajungă compania în mîinile cuiva sau să construiască o companie care să fie durabilă, să stea pe picioarele proprii, să avem investiții în servicii mai bune pentru cetățean?”, se întreabă Igor Munteanu.Compania Air Moldova a fost vîndută în octombrie anul trecut către compania Civil Aviation Group SRL, care gestionează compania aeriană românească Blue Air. Atunci Agenția Proprietății Publice anunța că 50 de milioane de lei au fost transferați la bugetul de stat, iar restul sumei reprezintă datoriile companiei Air Moldova, care investitorul s-a obligat să le achite.