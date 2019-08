Declarație: privatizările jefuitoare din Moldova au început odată cu venirea la putere a lui Leancă

Privatizările jefuitoare din Moldova au început cu venirea la putere a lui Iurie Leancă, în 2013.

Această opinie a fost exprimată de către deputatul din partea Partidului Socialiștilor, politologul Bogdan Ţîrdea, care a menţionat că acest cetățean, la momentul numirii sale în funcția de prim-ministru, se afla deja sub un puternic control și șantaj al Partidului Democrat, urmînd orbește toate instrucțiunile sale, iar Ministerul Economiei și Agenția Proprietăţii Publice îi făceau jocul, transmite Noi.md.Bogdan Ţîrdea a remarcat, de asemenea, mai multe nuanțe. Pentru a ascunde esența criminală a multor privatizări și concesii, s-au organizat comisii parlamentare (de exemplu, pe 22 februarie 2013, a fost creată o „comisie BEM” sub conducerea lui O. Reidman, deputat din PCRM) sau grupuri de lucru guvernamentale, ca în cazul vînzărilor de proprietăți strategice . Cu toate acestea, concursul în sine, prețul, condițiile contractului, ca și în cazul concesiunilor, au fost puse sub secret...La 27 iunie 2013, Guvernul Moldovei a aprobat noua componență a comisiei pentru desfășurarea licitațiilor comerciale și investiționale pentru privatizarea proprietăților statului. Aceasta era condusă de ministrul adjunct al Economiei, Dumitru Godoroja. Comisia a fost formată în principal din șefi adjuncți ai diferitelor ministere de resort, reprezentanți ai Agenției Proprietății Publice, ai Agenției pentru Relații Funciare și Cadastru, întreprinderilor Moldsilva, ai Agenției de Turism etc.„Deja peste două luni a fost emisă Hotărîrea nr. 764 din 24 septembrie 2013, prin care premierul Iu. Leanca a modificat Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 20 august, 2007. La simplu vorbind, a fost extinsă lista întreprinderilor care pot și ar trebui privatizate”, a scris Bogdan Ţîrdea pe pagina sa de pe rețeaua de socializare.El a amintit că în 2013 au fost privatizate SA Cerealeproiect, Hotelul JollyAllon (SA Întreprinderea mixtă JollyAllon), SA Carmez. Şi, totuşi, acesta era doar începutul.„În 2013, PDM a privatizat banca strategică a statului – Banca de Economii a Moldovei plătind chiar cu banii aparţinînd BEM, oferindu-l în proprietate lui Ilan Şor. Acest lucru s-a întîmplat la 29 august 2013, cînd statul a cedat de fapt pachet majoritar de acţiuni. La 1 noiembrie 2013, a avut loc concesiunea ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău ”. În 2014, au fost vîndute 21% din acțiunile de stat din EuroCreditBank, 94,6% din acțiunile Farmaco, 100% din acțiunile AeroportHandling, S.A. Fabrica de unt din Taraclia (0,100%), ÎS Centrul de Reproducere a Păsărilor Abaclia , ÎS Energoreparații (repararea echipamentelor electrice) și multe altele. Nu vorbim deja despre faptul că în 2014 s-au furat 1,2 miliarde de dolari din sistemul bancar și au fost lichidate trei bănci - BEM, Unibank, Banca Socială. De fapt, aceasta era pregătirea pentru vînzarea, în 2018-2019, a întregului sistem bancar - Moldova-Agroindbank, Victoriabank, Moldindсonbank”, a declarat deputatul fracțiunii PSRM.