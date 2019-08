Declarație: PDM a adus o lovitură imensă securității economice a țării Economie 2 august 2019, 13:10

Privatizarea sub conducerea Partidului Democrat a adus o lovitură uriașă securităţii economice a Moldovei, a devitalizat bugetul, a lipsit mii de cetățeni de locuri de muncă, a consolidat puterea structurilor oligarhice și a corporațiilor transnaționale.

Acest lucru a declarat deputatul din partea Partidului Socialiștilor, politologul Bogdan Ţîrdea, pe pagina sa din rețeaua de socializare, relatează Noi.md

El a menționat că, desigur, PDM vehicula intens mitul despre „neprofitabilitatea” generală a întreprinderilor de stat atunci cînd era vorba de administrarea acestora de către democrați.

„Și în China vor fi de acord cu noi. Potrivit informaţiei Curţii de Conturi din 2012, datoriile întreprinderilor din sectorul public, în 2010, s-au cifrat la 1522,1 milioane lei, în 2011 - 1543,3 milioane lei. Adică, timp de un an, datoria a crescut cu doar 20,4 milioane de lei. Cu toate acestea, la 1 iulie 2019, mass-media a publicat un raport al Agenției Proprietății Publice. El a anticipat nemijlocit un nou val de privatizare a întreprinderilor strategice ale țării.

Potrivit raportului, companiile de stat și societățile pe acțiuni în care statul deține majoritate au înregistrat datorii de capital în valoare de peste 18 miliarde de lei, conform situaţiei la sfîrșitul anului 2018! Adică, reiese că, în cei opt ani cît Ministerul Economiei și APP au fost administrate de PDM, aceste datorii au crescut de 12 ori – de la 1,5 miliarde la 18 miliarde de lei!”, a notat Bogdan Ţîrdea.

El a subliniat că întreprinderile erau aduse în mod intenţionat în stare de insolvabilitate și apoi vîndute pe degeaba. „Acolo erau şi primele uriașe, și salarii directorilor, și achiziții costisitoare, și împrumuturi interesante pentru mai multe bănci și scheme de retragere a activelor, și comenzi guvernamentale pentru reparații, curățare și cumpărare de mobilă de la firme apropiate liderilor PDM. Un lucru este clar: privatizarea sub conducerea PDM a însemnat o lovitură imensă adusă securității economice a țării, devitalizarea bugetului, desfiinţarea a mii de locuri de muncă, fortificarea puterii structurilor oligarhice și a corporațiilor transnaționale", a declarat parlamentarul PSRM.