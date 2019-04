De ce s-au alocat 40 milioane lei pentru drumul de ocolire a oraşului Ungheni

Ministerul Economiei și Infrastructurii s-a sesizat după apariţia a unei ştiri referitor la alocarea de către Guvern a sumei de 40 milioane lei pentru lucrările de construcție a drumului de ocolire a oraşului Ungheni şi vine cu o serie de clarificări pe care le publicăm mai jos.

Contractul pentru construcția drumului de ocolire a or. Ungheni urmare a licitației internaționale a fost semnat cu compania OHL ZS a.s. (Republica Cehă) în sumă de 10,7 mil. Euro, care au fost oferiți grant de Comisia Europeană, transmite mold-street.com.Conform condițiilor Acordului de finanțare cu Comisia Europeană și condițiile Contractului semnat cu OHL, lucrările urmau a fi finalizate în anul 2016 cu expirarea perioadei de garanție în anul 2017, ultima dată a tragerii mijloacelor financiare din grant fiind stabilită pe data de 05.12.2017.Luînd în considerare mobilizarea tîrzie și resursele inadecvate alocate de către OHL care au condus la calitatea proastă a documentelor, prezentarea tîrzie a desenelor de construcție, lipsa organizației de asigurare a calității, etc., necătînd la multiplele notificări înaintate de Inginer (compania de supervizare) și de Beneficiar, privind necesitatea îmbunătățirii capacității manageriale și organizatorice, de către OHL au fost întreprinse acțiuni concrete în anul 2017 (circa 50% de lucrări executate).Astfel, cheltuielile pentru finalizarea integrală a lucrărilor și Servicii de supervizare inclusiv pentru perioada de notificare a defecțiunilor (garanție) în mărime de circa 2 mil. EUR, urmează să fie finanțate sub formă de contribuție a Republicii Moldova.În conformitate cu pct. 4 din Anexa nr.1 a H.G. nr. 225 din 12.03.2018, cofinanțarea lucrărilor de construcție a fost prevăzută pentru finanțarea lucrărilor de finalizare a drumului în cauză.În fapt, antreprenorul a executat lucrările prevăzute de contract dar nu a prezentat documentația necesară conformă cerințelor inginerului cu referire la executarea lucrărilor respective pînă la finele anului 2018, motiv din care Ministerul a operat modificări la Program prin H.G. nr.1124 din 14.11.2018.Astfel suma de 40 milioane lei a fost redistribuită conform necesităților de întreținere a drumurilor naționale pe alte capitole.Prin urmare, cofinanțarea lucrărilor de construcție a drumului de ocolire a or. Ungheni a fost inclusă în aceeași mărime în Programul de repartizare a mijloacelor fondului rutier pentru drumurile naționale pentru anul 2019, care a fost aprobat de Guvern în ședința din 03.03.3019", se arată în scrisoarea MEI către Mold-Street.com.Este de precizat că în ştirea publicată, a fost făcută trimitere la proiectul de Hotărîre de Guvern, aprobat în şedinţa din 3 aprilie 2019, în care nu se spune nimic despre scopul alocării sumei de 40 de milioane lei şi nici despre faptul că aceasta ar fi o cofinanţare.Mai mult! Proiectul a fost publicat pe pagina Guvernului doar cu o zi înainte de şedinţa Executivului, ceea ce contravine legislației privind transparența în procesul decizional.