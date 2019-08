Cum ne-a fost ”suflat” Aeroportul Internațional Chișinău

Autoritățile dezbat zilele acestea ce se întîmplă cu Aeroportul, care are un nou proprietar, potrivit mai multor informații din presă. Cum însă este posibil de a avea un nou proprietar, și de cîte ori Aeroportul și-a schimbat proprietarul?

Pe 29 august, mass-media din Moldova a primit un comunicat de presă din partea unei companii, care anunța că NR Investments, o companie din Guernsey, a finalizat pe 28 august, achiziționarea Komaksavia Airport Invest Ltd, o companie din Cipru, care la rîndul ei deține compania Avia Invest, care la rîndul ei ia în chirie Aeroportul Internațional Chișinău pentru 49 de ani, scrie diez.md În comunicat, se mai menționa că „indiferent de agenda politică, sîntem un partener financiar puternic, cu experiență în regiune pentru beneficiul Aeroportului”.Imediat însă, autoritățile au intervenit cu un comunicat de presă în care menționau că „Prim-ministrul Maia Sandu și Guvernul au fost informați post-factum despre semnarea contractului de procurare a 95% din acțiunile Avia Invest SRL de către NR Investments Ltd. Și doar după ce acest lucru a fost anunțat public. Guvernul nu a fost informat sau consultat despre intenția NR Investments Ltd. de a cumpăra Komaksavia Airport Invest Ltd, deținătoare a 95% din Avia Invest SRL, și despre încheierea procesului de cumpărare”.Astfel, deși autoritățile punctau că au blocat înregistrarea compniei NR Investment LTD ca nou acționar al Avia Invest, ultimii au „driblat autoritățile”, și anume, citînd din comunicat„NR Investments Ltd. a achiziționat integral compania Komaksavia Airport Invest Ltd, înregistrată în Cipru, astfel devenind indirect ultimul beneficiar efectiv al Avia Invest SRL cu 95% din acțiunile acesteia”.Pentru a înțelege cum este asta posibil, este important să știm cum funcționează o schemă clasică de ascundere a unui proprietar.De exemplu, o persoană interesată de a cumpăra ceva în Moldova, de a lua în concesiune, dar care vrea să se ascundă, poate înregistra o companie în Moldova. Acest SRL, poate fi deținut de o companie înregistrată într-o altă jurisdicție. De obicei, se aleg țări unde nu se divulgă proprietarul, sau unde pot fi la rîndul lor, fondate de alte companii, deținute de intermediari, sau orice altceva.În cauzul Aeroportului din Chișinău, este vorba de Komaksavia Airport Investment, care a fondat firma locală Avia Invest. KomaksAvia, la momentul preluării aeroportului apărea în presă drept „o companie din Habarovsk”. Administrator la compania ce a concesionat Aeroportul a fost numit la un moment dat omul de afaceri local Ilan Șor. De atunci, Aeroportul Chișinău, în primii 3 de cînd a luat în concesiune, și-a schimbat proprietarii de 3 ori. Asta s-a întîmplat deoarece firma Avia Invest SRL şi-a schimbat de trei ori proprietarii. Iar episodul recent este o altă schimbare.Astfel, potrivit RISE Moldova , în 2016, structura de „matrioștii” arăta cam așa.Aeroportul Internațional Chișinău, care e dat în chirie pe 50 de ani companiei Avia Invest., compania Avia-Invest este deținută, în proporție de 95% de către Komaksavia Airport LTD. Totodată, alte 5% din companie este deținut de o altă linie de companii ce duce la Aeroportul din Habarovsk., Komaks Avia, la rîndul ei era administrată, în proporție de 100% de către un anumit Modris Karlinsh. Presa scria despre legăturile acestei scheme cu Ilan Șor. Mai multe detalii, aici.Ilan Șor a plecat din țară în vîltoarea evenimentelor politice de la începutul lunii iunie 2019. Ulterior, tot presa a scris că acesta și-a vîndut o serie de active, și inclusiv Aeroportul. Dar cum? Iar aici apar două comunicate.Primul comunicat a venit pe 19 august, cînd compania NR Investments anunțau că vor să cumpere 95% din Avia Invest.„a agreat să cumpere 95% din compania concesionară a AI Chișinău”. Asta însemna efectiv că dorește să cumpere Avia Invest. (Adică să devină proprietară directă a companiei, care e).Pe fir au intrat autoritățile. Prim-ministrul Maia Sandu și Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, i-au comunicat reprezentantului companiei NR Investments Ltd. că contractul de concesiune este unul abuziv și are probleme serioase de legalitate, accentuînd că acesta este în prezent examinat la procuratură.Ulterior, subiectul a fost discutat la Consiliul Suprem de Securitate, unde reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii și ai organelor abilitate au confirmat că contractul de concesiune este unul abuziv și are probleme serioase de legalitate, astfel blocînd înregistrarea companiei NR Investment Ltd ca nou acționar al Avia Invest SRL.Compania astfel, s-a răzgîndit, și a procedat un pic altfel, și a cumpărat offshore-ul din Cipru (schimbare de proprietarideja).„a completat achiziția Komaks Avia, compania din Cipru, deținătoare a 95% din Avia Invest”.Asta ar însemna, efectiv că noii investitori au ignorat autoritățile, dînd asigurări că „indiferent de agenda politică, sîntem un partener financiar puternic”.Autoritățile pot anula contractul cu compania Avia Invest, invocînd mai multe încălcări de procedură la semnarea acelui contract, lucru promis de toți politicienii care în prezent se află la conducere. Numai că, autoritățile pot interveni aici, și anume, la compania Avia-Invest, cu care autoritățile au semnat contractul.Rezilierea contractelor, fără motive clare atrage evident litigii și procese, care pot duce statul nostru cheltuieli. Totuși, pentru că Aeroportul este un bun fundamental de stat, necesitatea de a interveni, poate și mai dur este cumva argumentată.Autoritățile moldovenești nu au o istorie bună în litigiile cu companiile străine, în ceea ce privește domeniul aviatic. În anul 2000, compania de stat Air Moldova a ajuns să fie deținută de către o companie germană, Unistar Ventures. După ce compania a fost deposedată de către acțiunile din Air Moldova, Unistar a mers la CEDO, care a obligat Republica Moldova să-i achite firmei Unistar 6,7 milioane de euro cu titlu de prejudiciu material; 3.000 de euro – cu titlu de prejudiciu moral şi 9.855 euro – cu titlu de costuri şi cheltuieli.Interesant e că în acest proces, Andrei Năstase, care în noiembrie 2002 îşi luase licenţa de avocat, a reprezentat interesele companiei germane, alături de Vitalie Nagacevschi.Despre acest caz, presa a scris că această companie a aparținut atunci lui Viorel Țopa.