Cum îi va afecta pe cetățeni suspendarea finanțării UE - experți

Granturile pe care le primeşte Moldova din exterior vor fi sub nivelul prognozat în acest an.

Ele vor atinge la sfîrşitul anului cota maximă de 900 de milioane de lei, faţă de 2,8 miliarde de lei cît s-a planificat. Potrivit prognozelor experţilor Institutului de Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, în 2018 veniturile la bugetul public naţional vor creşte din impozite, taxe şi contribuţii de asigurări sociale şi medicale, transmite IPN.

Potrivit prognozelor făcute de IDIS Viitorul, în acest an bugetul va fi executat, însă acesta va fi mai degrabă unul de supravieţuire şi nu de dezvoltare. Guvernul îşi va putea onora obligaţiile sociale precum plata pensiilor, salariilor, dar va fi deja al patrulea an consecutiv cînd autorităţile limitează investiţiile în infrastructură. IDIS Viitorul constată că Guvernul reuşeşte să acumuleze bani la buget din contul populaţiei. Al doilea an consecutiv, veniturile bugetului sînt mai mari decît cele planificate.

Anul trecut acesta s-a „supra-executat” cu 2,3 miliarde de lei, în acest an este anticipată o „supra-excutare” cu 2,6 miliarde de lei. Experţii constată faptul că, în timp ce veniturile bugetului au crescut, cele ale populaţiei au scăzut. „Guvernul în plină criză, neavînd capacitatea de a restabili relaţiile cu partenerii externi, a găsit unica soluţie realistă – creşterea poverii fiscale asupra cetăţenilor”, menţionează experţii. Potrivit economiştilor de la IDIS Viitorul, după jaful bancar, iar mai nou şi criza politică, asistenţa financiară externă s-a redus dramatic. Dacă oportunităţile de finanţare externă rămîneau la nivelul anului 2014, atunci în acest an Republica Moldova trebuia să beneficieze de granturi în mărime de 5,6 miliarde lei, iar în realitate va avea de doar 900 de milioane lei. Ratările de oportunităţi în ultimii patru ani se ridică la 14,7 miliarde lei, bani care trebuiau să meargă pentru modernizarea infrastructurii drumurilor, reparaţii de spitale, şcoli, reforme în domeniul justiţiei etc.