Cum a influența pandemia dezvoltarea afacerilor în Moldova și cum s-a restructurat businessul

Pandemia de coronavirusu a făcut ajustări serioase în dezvoltarea afacerilor în Moldova, iar companiile din grupul Daac.md="">Daac.md/" style="text-decoration: underline; color: #000000;" target="_blank" title="Daac Hermes">Daac Hermes au fost nevoite să modifice sistemul de servicii.

Despre acest lucru într-un interviu pentru Noi.md a spus Igor Șcerbinschi, prim-vicepreședintele companiei Daac Hermes.

”Deși businessul nostrum se dezvoltă, el a pierdut volume importante (24%) în 2020 față de 2019, dar în 2021 piața a revenit la nivelul anului 2019 și are o perspectivă bună de creștere. Producătorii au probleme cu producția din cauza lipsei pieselor, scumpirea metalului și logisticii”, a menționat Igor Șcerbinschi.

Vorbind despre cum a impulsionat pandemia businessul să dezvolte anumite segmente conexe ale pieței, el a spus că a trebuit să modifice, în primul rînd, sistemul de servicii.

”Am început să deservim mai mult în regim online, de exemplu, alegerea unei mașini pentru clienți, adică am făcut tot posibilul pentru ca cumpărătorul să petreacă cît mai puțin timp în salonul auto. În plus, am lansat și serviciul de livrare la domiciliu și la birou. Toți managerii noștri sînt pregătiți profesional, iar clienții noștri sînt informați, de aceea această formă de cooperare a avut succes. În consecință, și înregistrarea are loc mai repede. Dar aici noi totuși ne-am confruntat cu o problemă. Dacă mai devreme sistemul înregistrării, documentării, era cîndva cel mai avansat în Registru, acum înțelegem că Moldova a rămas deja în urmă. Acest proces trebuie să fie cît mai automatizat — omul a venit, el nu mai are nevoie să meargă și în altă parte, vînzătorul mașinii întocmește documentația la fața locului, emite plăcuțele de înmatriculare. Aceasta este deja o practică normală la nivel mondial”, a spus prim-vicepreședintele companiei Daac Hermes.

”La noi, în Moldova, cumpărătorul trebuie formal să meargă dintr-un birou în altul și asta în ciuda faptului că noi ne-am putea conecta liber la sistemul informațional de stat fără probleme. Cred că viitorul aparține unor astfel de servicii, ținînd cont de vîrsta integrării computerizate”, a menționat Igor Șcerbinschi.