Compania Huawei, interesată de modelul parcului IT din Moldova

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut o întrevedere cu reprezentanții companiei chineze Huawei. Subiectul discuției a vizat dezvoltarea sectorului IT, precum și inovațiile în domeniile telecomunicațiilor şi tehnologiilor informaționale.

Mai mult, reprezentanții companiei Huawei au apreciat modelul parcului IT din Republica Moldova, menționînd că sînt interesați de promovarea și implementarea avantajelor acestuia și în țara lor.„Republica Moldova are un potențial viabil pentru dezvoltarea sectorului TIC. Împreună cu echipa lucrăm la multiple politici de stimulare a sectorului TIC, începînd cu infrastructura de comunicații electronice performantă, extinderea centrelor de excelență IT, precum și la Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației. Vă invităm să dezvoltați afacerile în țara noastră, și să beneficiați de oportunitățile oferite în cadrul parcului IT.Rezidenții acestuia au posibilitatea să obțină un regim special de impozitare, de 7% - impozit unic, rezidență virtuală, mecanism simplificat de administrare și raportare printr-o formă unică, gamă vastă de domenii de activitate inovațională”, a menționat Chiril Gaburici.Reprezentanții companiei Huawei au apreciat pozitiv reformele înfăptuite de ministerul Economiei și Infrastructurii pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, făcînd referire și la succesul înregistrat de primul park IT din Moldova. Totodată, au menționat că Republica Moldova se numără printre țările care ar putea deveni o platformă de implementare a soluțiilor IT.În cadrul discuției, ministrul Chiril Gaburici a informat reprezentanții companiei Huawei despre dezvoltarea educației digitale în învățămîntul general din Republica Moldova, precizînd că din 1 septembrie, fiecare elev din clasa întîi va avea, obligatoriu, ore de educație digitală.Huawei este o companie chineză producătoare de echipamente de telecomunicații și furnizor global al infrastructurii TIC și al dispozitivelor inteligente. Cu soluții integrate în patru domenii cheie - rețele de telecomunicații, IT, dispozitive inteligente și servicii cloud. În anul 2018 compania a avut vînzări de 17,7 miliarde de dolari.