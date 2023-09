Ce spun agricultorii despre roada de floarea-soarelui

Seceta din luna august și-a lăsat amprenta asupra culturilor de cîmp. Agricultorii din nordul țării vor recolta o cantitate mai mică de floarea-soarelui în acest an. Chiar și așa fermierii spun că sînt mulțumiți, deoarece putea fi și mai rău.

Veaceslav Boubătrîn, din raionul Glodeni, face agricultură din anul 1981. La moment fermierul gestionează 450 de hectare, dintre care 100 au fost plantate cu floarea-soarelui. Din cauza secetei, roada la hectar este cu 10% mai mică.

„Deși condițiile au fost foarte drastice, noi, pe parcursul a două luni, nu am avut precipitații, culturile vedeți că arată nu rău. Roada constituie două tone jumătate la hectar la momentul de față, eu consider că pentru anul respectiv este o roadă destul de bună”, spune fermierul.

Cea mai mare problemă a fermierului sînt prețurile mici la cereale. Un kilogram de semințe de floarea soarelui costă acum cu 40 la sută mai puțin decît anul trecut, noteazăcu referire la tvn.

„Deci dacă anul trecut roada a constituit undeva în jurul la două tone opt sute noi am avut la hectar, deci sini costul ei era 7 lei jumătate, opt lei și noi am realiza-o cu 10 lei și ceva, deci noi am avut careva beneficii. Prețul la floarea-soarelui, la moment este de 6 lei și cincizeci de bani per kilogram”.

Pentru a nu intra în datorii Veaceaslav Bobătrîn a decis să țină cerealele pe care le-a recoltat în acest an în depozite în așteptarea prețurilor mai bune. Pînă la ziua de azi acesta a vîndut doar rapița pentru ași acoperi o parte din cheltuieli.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în acest, an au fost semănate 389 de mii de hectare cu floarea-soarelui.