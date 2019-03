Ce îl bucură pe directorul general al ANRE: Că am 32.000 de lei la mînă (VIDEO)

Directorul general, care pînă nu demult era la Curtea de Conturi, spune că salariul de la ANRE, mai generos, îi va permite vacanțe mai confortabile.Veaceslav Untilă, directorul general al ANRE: „La Curtea de Conturi - un salariu de 24 de mii. Aici vreo 32 ies curat la mînă și este un salariu bun și eu mă bucur că și colegii mei au acest salariu. Noi trebuie să facem tot posibilul să merităm acest salariu și noi vom face”.Mai în glumă, mai în serios, Untilă spune că de asta a și aplicat la concurs.Veaceslav Untilă, directorul general al ANRE: „De aceea și am mers la concurs că m-am interesat care este salariul și este un salariu destul de bun”.-Acum vă permiteți mai multe? - Îmi permit mai multe, chiar și cred că o să-mi permit o vacanță mai bună. - Unde o să plecați? - Aș vrea să îmi iau soția și nepoții, demult nu am mai fost la mare sau la munte”.Înainte de asta, Tudor Copaci, cel care a deținut funcția ocupată acum de Veaceslav Untilă, își dădea demisia din motive personale. Despre aceasta se vorbea în 2018 că încasa într-o lună cît 10 salarii medii pe economie, adica în jur de 60 de mii de lei. Cel mai bine plătit funcționar public rămîne guvernatorul BNM, potrivit acelorași date de anul trecut.

