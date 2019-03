Bugetul ANRE, mai mare cu 78 la sută în acest an Economie 23 martie 2019, 16:15

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat pentru anul 2019 cheltuieli de peste 110 milioane lei, în creștere cu cirva 48 de milioane de lei, față de anul 2018.

Totodata bugetul aprobat de noua conducere a ANRE pentru cheltuieli este de aproape trei ori mai mare decat in anii 2016- 2017.

In acelasi timp veniturile ANRE pentru anul 2029 au fost aprobate la un nivel de doar 67,1 milioane lei, cu un deficit de 43, 19 milioane lei, care va fi acoperit din soldul mijloacelor acumulate in anul 2018.

Intr-un raspuns oferit pentru Mold-street.com, ANRE explica cresterea cheltuielilor prin faptul ca incepand cu 1 ianuarie 2019, "a preluat atributiile de supraveghere energetica de stat, angajand prin transfer personalul Inspectoratului de Stat, numarul de angajati in noua structura constituie 214 persoane."

"Astfel, au fost acumulate 3 subdivziuni teritoriale ale ANRE care necesita sa fie modernizate si echipate pentru a oferi servicii calitative cetatenilor Republicii Moldova", se arata in raspuns.