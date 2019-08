Brînzan explică în detalii schema de la Arena Chișinău

Statul riscă să fie deposedat de cele 59 hectare de teren care au fost date în folosință agentului economic din Turcia, pentru amenajarea spațiului adiacent Arenei Chișinău.

Ministrul Economiei, Vadim Brînzan, a dezvăluit în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8 mai multe detalii din contractul semnat de Guvern cu firma turcă ce construiește complexul sportiv.„Companiei din Turcia i-au fost gajate și 10 ha de pămînt și tot acest complex și încă 59 ha care sînt acum pîrloagă. Compania are drept de cesionare a acestui gaj”, a spus ministrul.Vadim Brînzan a prezentat cîteva cifre care ar demonstra clar că statul nu va putea să-și respecte angajamentele față de compania turcă și va fi nevoit să cedeze Arena Chișinău cu tot cu terenuri.„Guvernul trebuie în fiecare an să plătească multe milioane de euro companiei din Turcia. Ca noi să fim în stare să plătim taxele necesare, acest complex trebuie să producă 9 milioane de euro pe an, 500 de mii de euro pe zi. Dacă ar fi 100 de lei biletul, ar însemna 5000 de vizitatori pe zi. Dvs știți vreun loc pe glob unde pe 10 ha de teren să vină zilnic 5000 de vizitatori?”, a întrebat indignat ministrul.„Noi în principiu nu vom fi în stare să efectuăm plățile respective și atunci constructorul, partea turcă, preia gajul, cele 59 ha de pămînt lăsate pîrloagă și le cesionează părților terțe fără să ne întrebe și aici apare toată schema”, a continuat Brînzan fiind sigur de faptul că miza acestui proiect a fost cele 59 hectare de teren din apropierea Chișinăului.Ministrul a mai dezvăluit că acest contract cu firma turcă a fost semnat cu ochii închiși de directorul companiei „Arena Națională”, firmă special creată pentru gestionarea contractului de parteneriat public-privat. Este vorba de Radu Lupan, un tînăr care a fost consilierul lui Andrian Candu pe cînd acesta era președinte al Parlamentului.Chemat la Ministerul Economiei să dea explicații, Lupan ar fi recunoscut că nu a citit contractul înainte să-l semneze. Tînărul ar fi fost sunat de la Partidul Democrat și chemat să semneze și și-a pus semnătura pe document, fără să-l analizeze „pentru că avea încredere în PD”.Vadim Brînzan afirmă că a pregătit 18 pagini bine documentate pe zile și pe ore, despre toată schema pusă la cale în cazul Arenei Chișinău și intenționează să transmită investigațiile pe care le-a făcut procurorului general interimar Dumitru Robu.