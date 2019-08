Brînzan explică în detalii cum a avut loc concesionarea Aeroportului Chișinău

Ministrul Economiei și Infrastructurii Vadim Brînzan a făcut o retrospectivă a tranzacției dintre NR Investments Limited și Avia Invest.

„Vreau să fie clar că nu am negociat și nici consultat cu compania respectivă. Doar am fost informați despre intenție și semnarea contractului”, a scris Brînzan.„1. Pe data de 10 august, în calitatea mea de Ministru al Economiei și Infrastructurii am avut o întîlnire cu reprezentantul NR Investments Limited, care m-a informat despre intenția potențială de a cumpără direct, 95% din acțiunile Avia Invest, companie care deține prin contract dreptul de concesiune pentru Aeroportul Internațional din Chișinău 2. Pe data de 19 august, împreună cu Doamna Prim-ministru, Maia Sandu, am avut o întîlnire cu reprezentantul NR Investments Limited. Am fost informați de reprezentantul companiei, că NR Investments a semnat un contract de cumpărare directă a 95% din acțiunile Avia Invest. Vreau să fie clar că nu am negociat și nici consultat cu compania respectivă. Doar am fost informați despre intenție și semnarea contractului. Despre aceste lucruri am informat membrii Consiliului Superior de Securitate.3. Împreună cu Doamna Prim-ministru, i-am comunicat reprezentantului companiei NR Investments Limited, că autoritățile statului consideră contractul de concesiune a Aeroportului Internațional din Chișinău drept unul abuziv și potențial fraudulos. Accentuînd, că acest contract reprezintă un subiect de investigație, atît în cadrul unei Comisii de anchetă, formată în Parlamentul Republicii Moldova, cît și în cadrul Procuraturii Generale.4. Pe data de 19 august, Ministerul Economiei și Infrastructurii a fost informat printr-o scrisoare venită din numele lui Nathaniel Philip Rothschild, despre faptul că NR Investments Limited a achiziționat 95% din acțiunile companiei Avia Invest.5. Am comunicat public aceste lucruri în conferința de presă de pe data de 20 august.6. Am prezentat opiniei publice riscurile și oportunitățile acestei tranzacții pentru Republica Moldova. În același timp, am solicitat domnului Președinte, Igor Dodon , includerea pe agenda Consiliului Suprem de Securitate, subiectul legat de schimbarea proprietarilor companiei Avia-Invest. La fel am făcut și în cazul Gas Natural Fenosa. Toate aceste acțiuni au fost focusate pe securizarea domeniilor strategice ale statului.7. Pe data de 23 august a fost convocat Consiliul Suprem de Securitate, unde am prezentat un raport detaliat cu toate informațiile enunțate mai sus. Mesajul pe care l-am transmis la Consiliul Suprem de Securitate a fost unul tranșant și clar: consider concesionarea Aeroportului Internațional din Chișinău drept un act abuziv, comis cu multe abateri de către fosta guvernare, în detrimentul statului Republica Moldova și a cetățenilor. Acest contract nu are nimic comun cu interesul statului.8. Consiliul Suprem de Securitate a luat act de blocarea posibilității cedării cotelor în capitalul Avia Invest, efectuată deja de Procuratura Generală.9. Pe data de 29 august, Ministerul Economiei și Infrastructurii a primit o scrisoare oficială, prin care am fost anunțați că, NR Investments Limited a cumpărat 100% din acțiunile KomaksAvia Airport Invest Ltd, compania din Cipru, care deține 95 la sută din acțiunile Avia Invest, astfel devenind deținător indirect al contractului de concesiune.Deși, posibilitatea de a ceda cotele în capitalul Avia Invest a fost blocată de Procuratura Generală, NR Investments Ltd a încheiat tranzacția prin achiziția directă a companiei cipriote Komaksavia Airport Invest Ltd.Ca rezultat, a fost obținut controlul indirect asupra Avia Invest SRL, evitîndu-se blocarea directă a transferului cotelor în capitalul la Avia Invest, impusă de autoritățile statului. Subliniez aici, pentru cei care au interpretat greșit, nu a fost achiziționat aeroportul, dar pachetul de acțiuni a companiei cipriote, care deține compania Avia Invest, care la rîndul său deține prin contract dreptul de concesiune pentru Aeroportul Internațional din Chișinău.Toată această tactică de declarații, făcute de reprezentanții NR Investments Ltd, au un singur scop, de a pune presiune și de a vulnerabiliza poziția Guvernului în cazul unor potențiale litigii. Se încearcă pe orice cale denigrarea și intimidarea Guvernul Republicii Moldova”, scrie ministrul Economiei și Infrastructurii.Brînzan a mai spus că, „Comisia de monitorizare a contractului de concesionare, din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii are o nouă componență. Această Comisie va dispune efectuarea de urgență a unui audit independent în raport cu investițiile realizate la Aeroport și va controla veridicitatea, forma și valoarea lor în raport cu planul investițional. La fel, vom verifica lucrările de așa-zisa “modernizare”, efectuate la Aeroport, cu noul director al Inspecției în Construcții”.„Vreau să înțelegeți, că din păcate, încă mai avem instituții slabe și vulnerabile, distruse ani de zile, cu interese de grup, cărora li s-a permis să crească și să influențeze fiecare proces politic, economic și social”, a concluzionat ministrul.Și Maia Sandu s-a expus față de tranzacția dintre NR Investments și Avia Invest. Prim-ministra a spus că există riscul ca Moldova să fie implicată în litigii internaționale.