Aproape 30 de companii, excluse din lista agenţilor economici contribuabili mari

27 de companii, ce anterior aveau cifre de afaceri de sute de milioane lei au fost excluse de la 1 ianuarie 2020 din lista agenţilor economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anii 2019-2020.

Ordinul semnat de Ludmila Botnari, șefa Serviciului Fiscal de Stat nu oferă o explicație a motivului pentru care cele 27 de companii au fost excluse din această listă selectă, transmitecu referire la Mold-street.com. Motivul însă poate fi atît situația financiară dificilă a unora dintre aceste companii, unele dintre care sînt controlate sau deținute direct de foști și actuali politicieni, cît și problemele apărute ca urmare a unor încălcări ale legislației fiscale sau vamale.De exemplu din listă a fost exclusă Dufremol SRL, companie cu afaceri anuale de circa un miliard de lei în anii 2017-2018. Aceasta a deținut pînă în anul 2019, cea mai mare rețea de magazine duty free și a făcut parte din imperiul fostului primar din Orhei condamnat, în primă instanță, în dosarul „Furtul Miliardului”.La începutul verii, înainte de fuga din țară a lui Ilan Shor, Dufremol a fost cedată unui afacerist bulgar, iar ulterior organele de anchetă au pus sechestru pe activele ce au mai rămas la firmă.O altă companie exclusă din listă este Cebacot SRL, ce deține o rețea de chioșcuri de comercializare a țigărilor și alte produse. Proprietar al acesteia este fostul consilier municipal liberal Mihail Ceban. Datele publice arată că Cebacot are datorii de circa 19 milioane lei la bugetul de stat și cel local.Din listă a fost exlusă și compania Elevator Kelley Grains, ce face parte din grupul Trans-Oil al milionarului Vaja Jhashi, dar și fabrica de înghețată Drancor a lui Vasile Drangoi, firmă ce trece prin procedură de insolvență și care are datorii de circa jumătate de milion de lei la buget.La fel a fost exclusă operatorul avia Tandem-Aero SRL a familiei Roitman, dar și vinăriile Vismos și Romînești. Printre companiile excluse mai figurează Aeroport Catering, companie preluată la începutul acestui an de casa de comerț Gemeni, sau fosta Auto-Prezent, redenumită în Orizora Grup, un important importator de camioane și altă tehnică.Locul celor 27 de companii excluse, a fost luat de alți 27 de contribuabili mari.Printre aceștia sînt trei organizații (companii) de creditare nebancară, inclusiv Sebo al cărei publicitate agresivă de la toate canalele TV își face efectul. Doar în 9 luni ale acestui an, Sebo Credit a obținut un profit de circa 110 milioane lei ( mai mare decît al unei bănci sistemice), ea avînd și cel mai mare număr de clienți/datornici - 165.000.În lista marilor contribuabili a fost inclusă fabrica avicolă Axedum, cea de porcine Funny Pig, sau dezvoltatorul imobiliar Inamstro.Apare în listă și Furnizare Energie SRL, un nou concurent pe piața de energie electrică, conectat la un fost director ANRE și la un afacerist din Ucraina.Menționăm că la începutul anului 2019 lista contribuabililor mari s-a diminuat abrupt cu 87 de companii, comparativ cu anul 2018, cînd includea 647 de agenți economici.Lista agenților economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anii 2019-2020, a fost selectată potrivit "Сriteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, aprobate prin Ordinul SFS cu privire la organizarea activității de administrare a contribuabililor mari nr.1387 din 14 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare".Potrivit reglementărilor, circa 80% de companii din lista celor mai mari contribuabili sînt selectate în baza cifrelor de afaceri raportate în dările de seamă fiscale pentru 11 luni ale anului curent (în ordinea descreșterii). Restul de 20% din firme sînt selectate în baza volumului obligațiilor fiscale (în ordinea descreșterii) declarate și achitate de contribuabili.Totodată nu sînt selectați în calitate de agenți economici contribuabili mari: instituțiile publice; instituțiile de învățămînt atît publice, cît și private; contribuabilii care în ultimii doi ani fiscali au înregistrat un comportament fiscal neconoform prevederilor legislației în vigoare exceptarea efectuîndu-se pe baza unei note aprobate de Directorul Fiscului, la propunerea Direcției generale administrarea marilor contribuabili (DGACM); contribuabilii pentru care volumul obligațiilor fiscale declarate, precum și activele imobilizate totale (corporale, necorporale și financiare) deținute ori numărul de personal nu justifică încadrarea acestora în rîndul marilor contribuabili.De notat că agenții economici incluși în listă nu benefiază de facilități fiscale, însă au parte de un control mai mare și o administrare mai operativă, fiind deserviți de o subdiviziune specială a Fiscului.