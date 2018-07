ANRE a explicat cauzele diminuării prețurilor la carburanți

Reducerea prețurilor maxime de vînzare cu amănuntul a benzinei și motorinei în Moldova este condiționată de micșorarea cotațiilor medii PLatts și aprecierea leului în raport cu dolar, relatează NOI.md.

Acest lucru a fost comunicat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), menționînd că prețurile plafon de comercializare cu amănuntul a benzinei în perioada 25 iulie – 8 august, aprobate de regulator, vor constitui 19,01 lei per litru, inclusiv 8,83 de lei per litru – prețul stabilit în baza cotațiilor, 3,76 de lei per litru – valoarea accizului, 3,25 lei per litru – marja comercială specifică și 3,17 lei per litru – valoarea TVA.

Totodată, prețul maxim de comercializare cu amănuntul a motorinei a fost aprobat la nivelul de 16,89 de lei per litru, inclusiv 9,065 lei per litru – prețul stabilit în baza cotațiilor, 1,76 lei per litru – valoarea accizului, 3,25 lei per litru – marja comercială specifică și 2,815 lei per litru – valoarea TVA.

ANRE a reamintit că, potrivit Legii privind piața produselor petroliere, prețurile plafon de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei se calculează în baza cotațiilor medii PLatts, recalculate în lei moldovenești, în baza cursului oficial, stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru ultimele 14 zile calendaristice.

ANRE a comunicat că în ultima perioadă de referință (de la 10 la 23 iulie) cotațiile medii Platts s-au micșorat cu 0,1 dolari per o tonă de benzină (-0,01 la sută) și cu 0,8 dolari per o tonă de motorină (-0,13 la sută). Cursul mediu de schimb în raport cu un dolar a constituit 16,6771 lei față de 16,8275 lei pentru un dolar în precedenta perioadă. Astfel, reducerea cotațiilor medii PLatts recalculate în lei moldovenești a constituit 0,09 lei pentru un litru de benzină și 0,11 lei pentru un litru de motorină, inclusiv TVA.

Celelalte componente ale prețului de comercializare cu amănuntul a carburanților în ultimele două săptămîni nu s-au schimbat, acestea fiind TVA 20 la sută, accizul în valoare de 3,76 de lei pentru un litru de benzină și 1,76 de lei pentru un litru de motorină. Marja comercială specifică constituie 3,25 de lei la un litru și include suma veniturilor și cheltuielilor, legate cu importul și comercializarea principalelor tipuri de produse petroliere, inclusiv cheltuielile de transport, depozitare și comercializare pe teritoriul țării, asigurarea produselor petroliere pe teritoriul altor state, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și taxa poluarea mediului, cheltuielile legate de convertirea valutei, uzura activelor fixe cu destinație comercială și reparația curentă a acestora, achitarea salariilor etc.