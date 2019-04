Alarmant: Solurile din R. Moldova degradează de la an la an Economie 17 aprilie 2019, 17:40

Specialiștii avertizează că solurile din R. Moldova degradează de la an la an, iar motivele sînt diverse, cum ar fi factorii naturali, cei antropici sau social-economici.

„Calitatea învelișului de sol in Republica Moldova pe majoritatea terenurilor agricole este nesatisfăcătoare, iar pe unele terenuri este critică. Continuă să se extindă suprafețele terenurilor afectate de eroziune și alunecări, de procesele de dehumificare, de deteriorare a structurii și de compactare, de solonizare, de salinizare și înmlăștinire. S-au intensificat secetele. Aceste procese duc lа dereglarea ciclurilor biologice a bilanțului elementelor nutritive și a humusului din sol, la deteriorarea solurilor și la scăderea fertilității lor”, avertizează Inspectoratul Ecologic de Stat (IES).

Prejudiciul anual direct și indirect cauzat de degradarea solurilor și secetă pe teritoriul republicii constituie 436,479 de milioane de dolari, dintre care aproape 80 de milioane de dolari este costul solurilor totalmente distruse de alunecări de teren, ravene și în procesul efectuării lucrărilor de terasament, iar celelalte peste 355 de milioane - costul recoltelor pierdute și a solului fertil spălat de pe versanți.

În prezent, suprafața totală a terenurilor erodate constituie circa 877,6 mii ha sau 35,1% din suprafața totală a terenurilor agricole.

În același timp, se sădesc foarte puține fîșii forestiere de protecție sau chiar dimpotrivă - sînt distruse și cele existente.

Suprafața totală a fondului funciar al Republicii Moldova constituie 3 384,6 mii ha, inclusiv 2 499,6 mii ha (73,9%) de terenuri agricole.