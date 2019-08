Afacerist, despre indignările unora: De ce nu au scăzut prețurile cînd s-a micșorat TVA-ul?

Omul de afaceri Dumitru Cebotarescu a comentat indignările reprezentanților HoReCa din ultima perioadă întrebîndu-se de ce nu au scăzut prețurile cînd TVA-ul s-a micșorat.

,,De ce nu au scăzut prețurile în HoReCa cînd TVA-ul s-a micșorat de la 20% la 10%?Această întrebare a fost cel mai des repetată ca argument, cînd noi, cei din HoReCa ne luptam ca TVA-ul pentru acest domeniu să rămînă la 10%. Lucru pe care îl consider foarte bun și corect”, se întreabă omul de afaceri Dumitru Cebotarescu.Totodată, Cebotarescu a venit cu mai multe explicații la acest subiect.,,TVA-ul de 10% nu se aplică la băuturi alcoolice și tutun, 25% din încasările pe care le face orice local, sînt anume din băuturi alcoolice și tutun. Deci, au rămas 75% din încasări, la care s-ar aplica 10% TVA. Adică, toate aceste încasări ar însemna 7,5%. Deci, de la 10% am ajuns la 7,5%. Unde s-au dus aceste 7,5%?! De ce nu am scăzut măcar cu atîtea procente prețurile, o să vă întrebați din nou”, a precizat omul de afaceri.Potrivit datelor oferite de Dumitru Cebotarescu, în 2018, inflația a fost aproximativ de 5%.În magazine, prețul crește automat, atunci cînd vine de la furnizor mai scump. A venit carnea cu 1 leu pentru un kilogram mai scumpă de la furnizor, pe rafturile din magazin automat ajunge cu 1.25 de lei mai scumpă. În cafenele și cantine prețul se indexează o dată sau de două ori pe an. Din momentul scăderii TVA-ului la 10%, prețurile nu s-au ridicat în HoReCa. Ce înseamnă asta în cifre? 7,5% - 5% = 2,5%. Ok, deci de ce nu au scăzut prețurile cu 2,5%?! Pentru că aceste 2,5% au fost folosite pentru majorarea salariilor la angajați și plata impozitelor la stat pentru aceste salarii”, a mai adăugat afaceristul moldovean.După cum spune Dumitru Cebotarescu, conform ,,cifrelor care le-a oferit Ministrul Finanțelor, impozitele pe salariile din domeniu HoReCa au crescut cu 30%”.