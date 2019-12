30 de kilometri de pe traseul Bălţi-Sărăteni ar putea fi repara pînă în 2021

Cei 30 de kilometri de pe traseul Bălţi-Sărăteni ar putea fi reparaţi pînă în anul 2021. Asigurările vin din partea ministrului Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, transmite NOI.md cu referire la publika.md.

Autorităţile au contractat în acest an o companie din Turcia, care ar urma să execute lucrările de reabilitare a tronsonului. În 2015, şi antreprenorul din Portugalia, contractat de Guvern pentru a reabilita aceeaşi porţiune de drum, dădea asigurări că va finaliza lucrările în cel mult doi ani, adică pînă în 2017. Pentru că nu şi-a onorat obligaţiunile asumate şi nu a reparat niciun kilometru, anul trecut, statul a reziliat contractul."În acest an a fost semnat un nou contract în urma licitaţiei cu compania Onur din Turcia care are, la fel, doi ani disponibilitate pentru a finaliza acest proiect", a spus ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi.Locuitorii satelor prin care trece şoseaua spun că promisiunile lui Usatîi sună pentru ei ca un deja-vu.În prezent, cei aproximativ 30 de kilometri de drum arată ca după război. Unele porţiuni unde au fost efectuate săpături, seamănă cu nişte şantiere părăsite.Potrivit şefului Administraţiei de Stat a Drumurilor, Gheorghe Curmei, compania turcă a început deja lucrările pe şantier. Mai exact, pe parcursul iernii vor fi efectuate unele întăriri ale celor 10 poduri de pe traseu.Reparaţia propriu-zisă a tronsonului va începe în primăvara anului viitor. După reabilitare, drumul va avea trei benzi de circulaţie. De asemenea vor fi instalate parapete, dar şi canale de scurgere a apei. Prin localităţi, vor fi amenajate trotuarele şi accesul în curţi.Pentru reabilitarea segmentului de drum au fost alocate puţin peste 36 de milioane de euro, bani împrumutaţi de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.