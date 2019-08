Vulcanii din Perioada Jurasicului, descoperiți sub Australia

Aproximativ 100 de vulcani antici sînt îngropați adînc sub partea de centru a Australiei.



O echipă internațională de cercetători din Australia și Scoția a descoperit o „lume din Jurasic” nedescrisă anterior, formată din aproximativ 100 de vulcani antici. Descoperirea se află în bazinul Cooper Eromanga, sub partea centrală a Australiei. Cercetătorii au descoperit că vulcanii antici au fost activi între 180 și 160 de milioane de ani în urmă. Apoi, această zonă a fost umplută cu cenușă și lavă fierbinte și a fost înconjurată de rîuri, care în cele din urmă s-au transformat în lacuri și mlaștini. Acum este aici una dintre cele mai mari regiuni de petrol și gaz din țară.



Potrivit oamenilor de știință, în timp ce cea mai mare parte a activității vulcanice a Pămîntului are loc de obicei la granițele plăcilor tectonice sau sub oceanele Pămîntului, vulcanii jurasici găsiți s-au dezvoltat în adîncurile continentului australian. Vulcanii sînt bine conservați și au fost descoperiți sub sute de metri de stîncă folosind metode avansate pentru obţinerea și procesarea imaginilor subterane. Experții consideră că este puţin probabil ca descoperirea să aibă mare folos pentru domeniul paleontologiei, deoarece platformele de foraj, folosite pentru săparea rocilor vulcanice, nu pot face decît găuri mici, astfel încît șansele de a găsi fosile sunt minime. Totuși, descoperirea crește probabilitatea ca sub suprafața puțin studiată a Australiei să existe și mai multe lumi vulcanice neexplorate.