Vitaminele: o anchetă detaliată

Unii spun: administraţi vitamine primăvara şi toamna, în timpul perioadelor de stres şi de răceli. Noi toţi suferim de un deficit de vitamine, acestea sînt necesare tuturor şi în fiecare zi. Cine are dreptate?

Scenariul relaţiei noastre cu vitamine este simplu şi tipic. Mergem la farmacie pentru nişte pastile, să zicem, contra durerii de cap, aruncăm o privire accidentală pe rafturi cu vitamine, ezităm aproximativ zece minute şi ... plecăm.Sau cumpărăm un ambalaj, administrăm o săptămînă, apoi uităm, găsindu-l un an mai tîrziu în colţul îndepărtat al dulapului de bucătărie şi îl trimitem la coşul de gunoi. Se pare că medicii nu ne explică, în mod convingător, importanţa acestor pastile. Sau, invers, aidoma viermelui, îndoiala se strecoară în sufletul nostru. Din păcate, o parte a adevărului există în aceste îndoieli.Unul din principalele argumente ale susţinătorilor de utilizare continuă a unor cantităţi mari de vitamine este calitatea proastă a produselor alimentare moderne. Chiar dacă omul se alimentează echilibrat, acesta nu are microelemente îndeajuns din mai multe motive:— în dieta noastră sînt tot mai puţine şi mai puţine alimente proaspete, predomină cele congelate, conservate, concentrate şi prelucrate în alte moduri;— după 3 zile de păstrare a produselor în frigider sînt pierdute aproximativ 30% de vitamina C. Şi la temperatura camerei - 50%;— dacă puneţi cartofii curăţaţi în apă, vitamina C se pierde în cîteva ore;— la gătit alimentele îşi pierd de la 25% pînă la 100% din vitamine.Toate acestea, desigur, sînt adevărate, dar numai parţial. Într-adevăr, dacă vom mînca alimente grase şi produse de patiserie, şezînd în faţa TV, nu este dificil să facem un deficit de vitamine. Există şi variaţiile sezoniere în conţinutul vitaminelor în legume şi fructe. Dar cerinţa în creştere pentru ei este foarte discutabilă.În primul rînd, nu uitaţi de posibilităţile de adaptare mari ale organismului uman. Reducerea cheltuielilor de energie, în mod automat, micşorează nevoia în diverse substanţe nutritive, inclusiv în vitamine.În al doilea rînd, mulţi producători îmbogăţesc produsele lor cu vitamine, în special, sucuri şi produse lactate. Concluzia trasă de cercetători în urma sutelor de studii cu implicarea miilor de voluntari din întreaga lume, le-a şocat pe ei însuşi. Într-adevăr, dozele mari de acidul ascorbic cu aproximativ 20% reduc durata răcelii şi înmoaie unele din simptomele sale. Dar numai dacă sînteţi deja bolnav. Dar dovezile ştiinţifice de profilactică preventivă a dozelor de"şoc" ale vitaminei C, pur şi simplu, nu există.Utilizarea pe termen lung a dozelor mari de vitamina C poate duce la anxietate, insomnie, la un efect negativ asupra rinichilor, tensiunii arteriale şi sîngelui…Ca să nu mai vorbim de faptul că acidul ascorbic şi unele vitamine din grupa B, pur şi simplu, nu se alterează. Şi dacă luaţi vitamina C o lungă perioadă de timp în doze mari, puteţi descoperi o "scurgere" de vitamina B12 , vitamine B6 şi B2.