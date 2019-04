Vitamina care ne ajută… să ne reamintim visele

Cei mai mulți dintre noi visează în fiecare noapte. Dar puține dintre aceste vise ne mai rămîn în memorie.

Multe vise sînt uitate la puțină vreme după trezire. Un nou studiu conduce către o concluzie neașteptată: există o vitamină care ne poate ajuta să ne reamintim visele. Sau, cel puțin, mai multe dintre cele visate pe durata odihnei nocturne.Studiul la care facem referire a fost publicat în jurnalul Perceptual and Motor Skills și arată că suplimentele care conțin doze crescute de vitamină B6 îi pot ajuta pe oameni să-și reamintească visele. Condiția este ca suplimentele alimentare în cauză să fie consumate înainte de a merge la culcare. Studiul a fost efectuat de către cercetătorii de la Universitatea Adelaide. Au participat 100 de voluntari. Vreme de 5 zile, jumătate dintre voluntari au primit pilule care conțineau vitamina B6. Ceilalți participanți au primit un produs placebo.Participanții din primul grup au afirmat că visele lor au fost foarte clare și că le-a fost foarte ușor să și le amintească, după trezire. Unul dintre participanții din acest grup a declarat că experiențele onirice (caracteristice stării de visare) păreau cu mult mai reale și că, datorită acestui fapt, pe durata studiului abia aștepta să adoarmă, pentru a visa din nou.Multă lume este surprinsă, atunci cînd află cît timp petrece în lumea viselor o persoană, în medie, pe durata vieții sale. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că un om obișnuit petrece, în starea de visare, aproximativ… șase ani.Visul este, încă, un tărîm enigmatic, pentru cei care studiază creierul și sufletul uman. Prin intermediul viselor, mintea se poate elibera de tensiunile acumulate la nivel subconștient și poate, chiar, să ne ofere rezolvări, la unele probleme din viața de zi cu zi.Cele mai stranii, dar și mai rare vise, sînt cele cu caracter premonitoriu sau cele în care, într-un mod enigmatic, ni se dezvăluie informații pe care nu am fi putut să le accesăm în condiții normale – și care se dovedesc ulterior a fi 100% corespunzătoare realității.Dacă, în starea de veghe, mintea conștientă este cea care predomină (deși există și acele scurte episoade de visare cu ochii deschiși), lumea visului este cea în care predomină activitatea subconștientă iar imaginația, emoțiile, instinctele, dorințele, creativitatea se pot manifesta în voie.Pentru a ne putea aminti mai lesne visele, susțin oamenii de știință, am putea consuma mai frecvent alimente bogate în vitamina B6. Printre acestea se numără avocado, bananele, cerealele integrale, cartofii, spanacul, brînzeturile, leguminoasele (mazărea, fasolea, soia, lintea etc.).De ce nu ne amintim, de obicei, mai nimic din ceea ce visăm peste noapte? Unii oameni de știință arată că procesul care permite formarea amintirilor pe termen lung este asociat, mai degrabă, cu starea de veghe, nu cu somnul. Norepinefrina, un neurotransmițător important pentru reamintirea unor informații, are un nivel scăzut, pe durata somnului. Totuși, imediat după trezire o parte dintre cele visate ne sînt, încă, proaspete în memorie.