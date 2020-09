Vitamina C, bună pentru un ten frumos

Cu siguranță ai auzit de o mulțime de ori cît de bună este vitamina C pentru ten. Dacă însă nu ești convinsă de acest lucru și vrei să afli mai multe, atunci acest articol este pentru tine.

Cînd vorbim despre beneficiile vitminei C pentru ten, vorbim despre un plus de luminozitate, corectarea petelor pigmentare și protejarea intensă a tenului

Vitamina C este folosită din ce în ce mai des în tratamentele de înfrumusețare și mai ales în produsele cosmetice din magazine. Andreea Raicu este vedeta care de foarte multe ori vorbește despre vitamina C, care i-a schimbat tenul: „Preferatele mele sînt serurile cu vitamina C, care mă ajută să îi dau tenului meu un plus de luminozitate, pînă acum am scăpat de cîteva mici pete pe care le aveam de la niște coșuri, iar pielea mea este vizibil mai sănătoasă.”

Beneficiile vitaminei C pentru ten ca antioxidant

Unul dintre marile avantaje pe care vitamina C le are faptul că reușește să îți ajute organismul să lupte împotriva radicalilor liberi. Astfel, ea te ajută și să previi îmbătrînirea prematură a pielii și petele pigmentare. Mai mult dectat atît, este un produs hidratant ce reușește să îți crească și cantitatea de colagen de la nivelul pielii, astfel încît să eviți apariția ridurilor.

Vitamina C și stresul oxidativ

Așa cum spuneam și intainte, vitamina C are un puternic efect antioxidant. Fiind atît de bogată în antioxidanți. această reușește să facă față radicalilor liberi de la nivelul pielii, iar astfel te ajută să lupți și împotriva stresului oxidativ.

Vitamina C și protecția solară

Unul dintre beneficiile vitaminei C pentru ten este și faptul că te poate ajută să te pritejezi de razele nocive ale soarelui. Ea acționează că un apărător împotriva razelor UVA, dar și UVB și are efecte vizibile în reducerea petelog pigmentare.

Cum se aplică vitamina C?

Iată cum Andreea Raicu folosește vitamina C

„Înainte de toate, folosesc de cîteva luni un ser cu vitamina C și recunosc că am văzut modificări mai mari decît m-aș fi așteptat. Tenul este mai luminos și mai ales mai sănătos. Îmi place să mă uit la față mea în oglindă!

Așa că, după ce mi-am curățat tenul cu gelul crema pentru ten gras și mi-am șters bine față, următorul pas pe care îl fac este să aplic serul cu vitamina C. Folosesc o pipetă pe zi, pe față, gît, decolteu și în spatele urechilor. Peste el, aplic crema hidratanta.

Dacă știu că nu am timp pentru amandoua, atunci mixez serul cu vitamina C cu lotiunea hidratanta. Însă, de această dată folosesc doar jumătate de piepeta că să nu exagerez și să încarc tenul cu loțiune.”