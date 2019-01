Viaţă dulce fără zahăr

Dragostea pentru dulciuri copiii o primesc cu laptele mamei. Şi nu este o metaforă: laptele matern are un gust dulce, astfel încît primul gust cu care face cunoştinţă noul-născut şi care îl însoţeşte în primele luni de viaţă este dulce. Zahărul natural are o importanţă mare în viaţa copiilor şi adulţilor, deoarece participă activ la procesele metabolice. Zahărul natural se găsește în astfel de produse utile cum ar fi fructele, legumele, mierea naturală, stevia şi fructele uscate.

De asemenea, există o mulţime de produse zaharoase, utilitatea cărora provoacă dubii serioase. Este important să ne amintim că copiii mici şi femeile gravide sînt mai sensibili la diverse substanţe nocive, astfel încît la alegerea produselor alimentare ar trebui să fim foarte atenţi.Producătorii zahărului rafinat, îngrijoraţi de faptul că zahărul alb provoacă neîncredere şi o mulţime de plîngeri din partea consumatorilor, nu se pierd şi propun ca alternativă zahărul brun. Acesta se fabrică, de asemenea, din trestia de zahăr şi costă mai scump, decît zaharul rafinat, deşi producerea lui este mai ieftină. În acelaşi timp, există şi aşa-numitul zahăr brun "colorat" – cînd zaharul se rafinează, iar apoi prin adăugarea melasei i se conferă o culoare maro. În consecinţă, se obţine un produs complet nenatural, care nu aduce nici un beneficiu organismului.Unul din cei mai răspîndiţi înlocuitori ai zahărului. Se recomandă persoanelor cu diabet zaharat, deoarece afectează mult mai puţin nivelul zahărului din sînge. Fructoza naturală se conţine în pomușoarele dulci, în fructe şi legume în cantităţi mici. Fructoza, care se vinde în magazine, se produce în mod industrial. Compoziţia ei este diferită de fructoza naturală, deaceea nu este atît de bună pentru organism, cum se crede. Ea, de asemenea, este purificată şi are ca şi zahărul multe calorii. În plus, fructoza sporeşte apetitul şi foamea, după ea dorim tot mai multe dulciuri.Sorbitul este un produs fabricat din materie primă vegetală, la gust el este de 3 ori mai puţin dulce, decît zaharul. Sorbitul se absoarbe lent, nu afectează nivelul zahărului din sînge, de aceea este recomandat persoanelor cu diabet zaharat. Consumul excesiv de sorbit duce la tulburări gastro-intestinale.Xilitolul este obținut din porumb, acesta are proprietatea de a încetini viteza digestiei în stomac, de aceea este recomandat pacienţilor cu obezitate şi diabet zaharat. Potrivit unor date, poate provoca apariţia cancerului.Îndulcitorii chimici: aspartam, zaharină, ciclamat.a fost descoperit în cursul experimentelor privind obţinerea medicamentelor împotriva ulcerelor. La gust aspartamul este de aproape 200 de ori mai dulce, decît zahărul. Poate provoca diverse afecţiuni. Posibil, este cancerigen.este de 450 de ori mai dulce decît zahărul şi are un gust metalic, a fost interzisă în mai multe ţări, a cauzat maladii la animalele de laborator, pe care a fost testată. Atunci cînd se fierbe dă un gust amar.este de 30 de ori mai dulce decît zahărul, dar poate provoca insuficienţă renală.