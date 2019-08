Util! Soluţii naturale pentru problemele digestive

Disconfortul digestiv este o problema des întîlnită, dar care poate fi tratată. Pentru a evita că afecţiunile să devină mai grave, încearcă aceste remedii naturiste.

Chiar dacă par banale, problemele digestive sînt unele dintre cele mai frecvente şi mai periculoase afecţiuni pe care le-ar putea avea organismul tău. Potrivit cercetătorilor, aproximativ 70% din populaţia lumii suferă de astfel de afecţiuni şi toate se datorează neglijenţei alimentare. Problemele digestive sînt rezultatul unui stil de viaţă haotic şi a unui regim alimentar dezechilibrat. Astfel, în viaţa ta îşi vor face loc tot felul de afecţiuni, de la balonare şi greaţă, pînă la arsuri şi dureri epigastrice.Disconfortul digestiv poate fi tratat, însă nu sînt foarte multe persoanele care cunosc acest lucru. Majoritatea consideră senzaţia de arsură ca fiind o consecinţă normala a unei mese copiose şi, neştiind pericolele la care se expun, aşteaptă ca afecţiunea să treacă de la sine. Din nefericire, aceste ”reacţii” pe care corpul tău le are ori de cîte ori mănînci, pot conduce spre probleme destul de grave. Dincolo de asta, tot pe seama alimentaţiei necorespunzătoare sînt puse şi diareea sau constipaţia.Soluţii naturale, pentru toate tipurile de probleme digestiveNatura este, şi de această dată, alături de tine! Ai la dispoziţie o mulţime de plante cu efecte benefice în tratarea problemelor digestive, şi pe care le poţi consuma sub tot felul de forme.Iată cîteva dintre cele mai utile plante medicinale şi cum acţionează ele, pentru a-ţi îmbunătăţi digestia şi a te apăra de eventualele afecţiuni digestive:Considerat drept o plantă miraculoasă, ghimbirul are o mulţime de proprietăţi medicinale, printre care se numără şi tratarea problemelor de ordin digestiv. Consumat cu regularitate, ceaiul de ghimbir previne balonarea şi flatulenţa, dar este şi un bun anti-vomitiv. În cazul afecţiunilor digestive mai severe, este recomandată infuzia din rădăcină de ghimbir rasă, în combinaţie cu ulei de ricin. De altfel, această combinaţie este recomandată şi în cazul stărilor de diaree.Una dintre problemele majore, la nivelul stomacului, este ulcerul. Acesta este provocat de o alimentaţie nesănătoasă, combinată cu stres şi oboseală. O soluţie naturală prin care poţi preveni apariţia ulcerului este să introduci în alimentaţie pudra de ginseng. Acesta acţionează la nivelul ficatului şi îl ajută să se adapteze mai uşor schimbărilor alimentare şi, în acelaşi timp, reduce senzaţia de extenuare.Cu un efect similar cu cel al ginsengului, cătina reduce nivelul colesterolului din sînge şi intervine împotriva ulcerului gastric. Este o plantă foarte versatilă, deoarece poate fi considerată atît în starea sa naturală, cît şi sub formă de ceai de cătină. Efectul cel mai puternic îl are dacă este consumată în combinaţie cu miere de albine polifloră, iar alături de cîteva linguri de suc de coacăze negre acţionează eficient împotriva constipaţiei.