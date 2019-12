Usturoiul negru este un miracol pentru sănătate

Usturoiul negru este un fel de usturoi caramelizat, utilizat în bucătăria asiatică.

El este rezultatul încălzirii căpățînilor de usturoi pe o perioadă de cîteva săptămîni, un proces care are ca rezultat uimitorii căței de usturoi negru.

Usturoiul negru este dulce, cu accente de oțet balsamic.

Are de două ori mai mulți antioxidanți față de usturoiul clasic, este toxic pentru 14 tipuri de cancer și are proprietăți curative incredibile!



Îl puteți folosi în multe moduri, ca o pastă, ca un mujdei, ca garnitură la diverse fripturi și curiozitate maximă, există cărți de bucate care prezintă rețete de înghețată cu usturoi negru.



Usturoiul negru este antibiotic, diuretic, reglează digestia, are compuși sulfuroși, acizi linoleici și polifenoli.