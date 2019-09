Unde și de ce au dispărut gîndacii de bucătărie

Atac chimic asupra populației

Cu ceva timp în urmă, oamenii au observat că gîndacii de bucătărie au dispărut undeva. Pe teritoriul Federației Ruse. Desigur, serviciul SES și-a atribuit cu mîndrie meritele - deși gîndacii au dispărut chiar și acolo pe unde nu a fost SES. S-a încercat explicare prin creșterea fonului de radiații - telefoane mobile, computere.Dar, din nou, aceștia au dispărut chiar și de acolo unde telefoane mobile aproape că nu există. Și mai apoi – despre ce telefoanele mobile este vorba în coșul de gunoi, în subsoluri, în mansarde?În principiu, desigur - la naiba cu ei, cu gîndacii.Însă amenințarea aici constă în altceva. Urmează ancheta noastră. Imaginea este destul de înfricoșătoare. Se pare că și noi în curînd vom dispărea. În continuare vă prezentăm ancheta independentă.Introducere:1. Gandacii de bucătărie au dispărut de peste tot. Este clar că nu au plecat – au pierit. Aproape de pe întreg teritoriul Rusiei, inclusiv în astfel de localotăți și teritorii în care nu a fost niciodată SES. Și nici a telefoanele mobile acolo nu amiroase. Adică, ipoteza cu microunde nu merge.2. Acest fenomen acoperă doar teritoriul Federației Ruse, Ucraina este mai puțin afectată. Judecînd după statisticile Yandex, întrebarea „unde au dispărut gîndacii de bucătărie” i-a îngrijorat aproape pe toți internauții din Rusia.În SUA și Germania, totul este în regulă cu gîndacii. Sînt vii, sănătoși, trimite salutări, aduc flori la monumentele confraților slavi.3. Gîndacii sînt rezistenți la majoritatea otrăvurilor chimice, la radiații și la influența undelor.4. Există un factor care cu siguranță duce la oprirea reproducerea gîndacilor - care afectează în mod direct codul genetic și/sau aparatul de reproducție a gîndacilor de buctătărie.5. Indiferent de factor, acesta este distribuit în mod egal pe întreg teritoriul Federației Ruse. Cea mai probabilă este livrarea acestui factor prin intermediul lanțului alimentar. Singurul produs din Federația Rusă care este fabricat folosind aproximativ aceeași tehnologie, care este produs în masă și utilizat în egală măsură de oameni și de gîndaci - este PÎINEA. Aproape peste tot, în toate brutăriile, și din orașele mici și din cele mari - se folosesc aproape aceleași ingrediente.--— Întrebare:Care este acest factor și cum poate el influența populația umană sau nu are nici un efect?-— Răspuns:În ultimii 5-6 ani, în industria pîinii este utilizat pe scară largă un aditiv de bază - drojdiile. Fărîmiturile de pîine din casele oamenilor se formează în aceeași cantitate ca mai înainte. Doar că gîndacii din cauza lor încetează să se mai înmulțească. Ce se folosește în locul drojdiilor? Fundamental - nu substanțe criminale, cum ar fi soda obișnuită.Dar. În ultimii ani, și-au găsit o utilizare pe scară largă în industria de coacere a pîinii ==Pirofosfații - suplimentul alimentar E450==.Nu este greu nici pentru o persoană care nu este chimist să înțeleagă că acest aditiv-drojdie conține fosfor. Este foarte posibil ca acesta, în starea lui stabilă – să nu fie toxic.Dar – el reacționează cu celelalte componente ale pîinii în timpul fermentației și coacerii - se descompune parțial, disociindu-se Și nimereşte în organismul omului.Căutăm mai departe. http://calorizator.ru/addon/e4xx/e450: „Pirofosfaţii sînt folosiți în calitate de componente ale detergenților, ignifugilor, insecticidelor. Pirofosfaţii au efecte antioxidante și bactericide. Sînt utilizaţi pentru conservarea produselor din carne, ca aditiv la lichidele de foraj, la vopsele, ca inhibitor de coroziune. Poate fi prezent în produsele lactate".Este interesant faptul că bine-cunoscutele diclofos, clorofos – sînt insecticide care constituie anume compuși organici clorofosforici. M-aș încumeta să presupun că substanțele formate în organism ca urmare a utilizării pirofosfatelor afectează în mod direct funcția de reproducere atît la gîndaci, cît și la mamifere. Mai mult, acest lucru are legătură nu numai cu funcția de reproducere în sine - fosforul care s-a adunat în organism afectează în mod clar scăderea adaptabilității organismului - scăderea reproducerii tuturor celulelor organismului.În primul rînd, a celulelor sistemului imunitar. Acumularea are loc treptat, se observă un efect cumulativ. Într-adevăr, un timp îndelungat imaginea de ansamblu a ratei de îmbolnăvire în țară nu se schimba semnificativ.Însă acum în orașele mari ale Federației Ruse s-a creat o situație catastrofală. Toate spitalele generale - spitalele civile obișnuite sînt pline pînă la refuz. Oamenii stau pe coridoare. Nu există o imagine generală a tipurilor de boli – sînt diferite boli - direct vorbind, la oameni cedează toate organele.Mai pe scurt, faceți concluzii. Numai nu: „cît de înfricoșător este să trăiești”