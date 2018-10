Unde se află punctul longevității pe corpul tău. Ce se întîmplă dacă îl masezi

Japonezii par să aibă secretul tinereții fără bătrînețe. Află unde se află punctul longevității pe corpul tău.

O legendă japoneză susține că un bărbat a primit o lecție foarte importantă de la tatăl său: acesta i-a arătat care este „punctul longevității” care îl menține tînăr și îl ferește de boli. Urmîndu-i sfatul, tînărul a masat acel punct în fiecare zi al vieții sale și a trăit mai mult decît cunoscuții săi, potrivit worldhealthinfo.com. Masarea acestui punct este cea mai veche metodă de tratament din Est și este practicată de sute de ani. Corpul uman are 365 de puncte și 12 meridiane majore, iar tehnica acestei metode este bazată pe meridianele și canalele asociate fiecărui organ. În medicina chineză, de exemplu, corpul este văzut ca un sistem energetic, iar masajul ajută la circulația energiei și la funcționarea optimă a organelor.



În momentul în care îți activezi punctul longevității, te menții sănătoasă și previi îmbătrînirea precoce. Ca să găsești punctul longevității, trebuie să îți acoperi rotula cu palma mîinii de pe aceeași parte, iar zona este localizată chiar sub unghiile de la inelar și degetul mic. Îl vei simți ca o adîncitură mică între oase.

De ce se numește „punctul longevității”



„Punctul longevității” sau „Zu Sna Li”, cum se numește în japoneză, controlează funcționarea organelor situate în partea superioară a corpului. Astfel, are grijă de inimă, tractul digestiv, organele sexuale, rinichi și glandele suprarenale. Cînd masezi punctul longevității, crești activitatea glandelor suprarenale, care au rolul de a proteja organismul. Dacă aplici această metodă zilnic, îți reglezi tensiunea arterială, menții nivelul de zahăr în limite normale, stopezi procesele inflamatorii din organism și reglezi sistemul imunitar. În plus, vei observa că digestia ta se va îmbunătăți, vei avea o sănătate mai bună a tractului digestiv, te vei simți mai încrezătoare, vei ține stresul sub control și vei scăpa de tensiune.



În medicina japoneză se spune că masarea acestui punct tratează impotența, sughițul constipația, gastrita sau problemele urinare.

Cînd este cel mai bine să masezi „punctul longevității”





„Punctul longevității” trebuie activat dimineața, cu cîteva ore înainte de masa principală a zilei. Trebuie să îl masezi de cîte nouă ori, în sensul acelor de ceasornic, cîte 10 minute. Înainte să începi, stai într-o poziție relaxantă și confortabilă. Dacă faci masajul seara, poți pierde aproximativ jumătate de kilogram pe săptămînă. Ai grijă, însă, să nu pui presiune pe punctul longevității înainte de culcare, pentru că poate provoca insomnie.Poți practica această metodă oricînd, dar mai ales cînd este Lună Nouă. Dacă faci asta timp de opt zile la rînd, vei avea un sistem imunitar mai puternic, iar procesul de îmbătrînire al organelor va încetini.