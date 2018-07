Un cîine pe post de animal de companie îi protejeaza pe copii de astm și alergii

Un nou studiu indică existența unei relații între deținerea unui cîine drept animal de companie și scăderea riscului pentru copii de îmbolnăvire de astm sau de diferite alergii, conform unui material publicat de Wall Street Journal.

Oamenii de știință care au participat la acest studiu susțin că răspunsul vine de la bacteriile care se înmulțesc în intestin. Conform acestui studiu realizat pe șoareci, expunerea rozătoarelor la contactul cu praful, recoltat din gospodării în care cîinii sunt ținuți în casă, a modificat semnificativ compoziția florei bacteriene intestinale a șoarecilor. Conform medicilor, același lucru se poate întîmpla și in cazul oamenilor, scrie Agerpres.

Dupa ce s-a constat modificarea florei bacteriene intestinale a cobailor, cercetătorii au supus rozătoarele acțiunii unor agenți cu cunoscut potențial alergenic. Ei au observat că acești cobai au o rezistența semnificativ crescută la acțiunea agenților alergenici, comparativ cu șoarecii care au fost expusi la praf din case unde nu există cîini, sau cu șoarecii care nu au fost expuși la praf.

Astfel, cercetătorii au ajuns la concluzia că prezența unui cîine în casă poate dezvolta asupra copiilor un răspuns imunitar mai matur în fața a numeroși agenților alergenici, conform lui Susan Lynch, profesor asociat la Departamentul de Gastroenterologie din cadrul Universitatii California din San Francisco, coordonatoarea acestui studiu publicat în ultimul număr al revistei Proceedings of the National Academy of Sciences.

Cercetătorii au identificat potențiala cauză care explică de ce cîinii îi protejează pe copii în fața astmului și al anumitor alergii.

"In primii ani ai vieții, în intestinele noastre se dezvoltă o mare diversitate de bacterii și micro-organisme", explică Dr. Lynch. Microbiomul gastrointestinal face subiectul unui număr în creștere de studii care demonstrează că bacteriile îndeplinesc funcții cheie în metabolismul uman, în ceea ce privește imunitatea organismului dar și într-o varietate de alte procese biologice.

Astfel, noul studiu a identificat o specie de bacterii, Lactobacillus johnsonii, care este strîns legată de protecția împotriva reacțiilor alergice. Atunci cînd aceste bacterii sunt izolate din intestinele șoarecilor dintr-un anumit grup și transferate în intestinele șoarecilor din alt grup, 'șoarecii din acest grup sunt protejați la rîndul lor', conform lui Susan Lynch.

Intre timp Dr. Lynch și colegii ei, printre care cercetătorii de la Universitatea din Michigan; Henry Ford Health System din Detroit și Universitatea Georgia Regents din Augusta, au început pregătirile pentru a continua studiile pe oameni. Scopul lor este de a obține tratamente probiotice care să poata fi folosite pentru a preveni sau trata astmul și alergiile.