Un bărbat de 116 ani a dezvăluit care sînt cele cinci alimente care i-au prelungit viața

Bernardo LaPalo, un bărbat de 116 ani din Arizona susține că a ajuns la această vîrstă datorită stilului de viață sănătos.

Centenarul spune că nu a fost niciodată bolnav și că a evitat carnea roșie. Secretele longevității sale le-a aflat de la tatăl său care era medic.Lecţiile cele mai importante pe care le-a primit Bernando au fost simple, ba chiar banale, dacă ne gîndim că nu înseamnă altceva decît sprijinirea organismului în a-şi face treaba cum se cuvine: nu te ridica niciodată de la masă cu stomacul plin, lasă întotdeauna loc de mai mult, fă mişcare în fiecare zi, nu fuma, nu bea alcool, dormi atît cît trebuie, asigură-te că îţi menţii colonul curat şi, cel mai important, nu te grăbi. Dacă nu eşti pe trecerea de pietoni, sau poate chiar nici atunci, graba nu-şi are rostul. În schimb, păstrează-ţi mereu mintea alertă, rezolvînd cuvinte încrucişate, jucînd şah, citind – ca astfel să-ţi poţi aminti şi la 100 de ani fiecare sfat primit, aşa cum face Bernando.Care sînt totuşi aliaţii lui de nădejde? O hrană bogată în vitamine, bazată mai ales pe legume verzi, gătite mediu, cît să nu-şi piardă proprietăţile nutritive, din care lipsesc carnea şi lactatele, pe care le consumă doar de două-trei ori pe an sau chiar deloc, dar nu şi peştele, pe care îl consumă săptămînal. Iar cele cinci elemente pe care le repetă ori de cîte ori este întrebat despre reţeta vieţii veşnice sînt: usturoiul, mierea, scorţişoara, ciocolata neagră şi uleiul de măsline.Bernando îşi începe fiecare dimineaţă cu o plimbare de aproape doi kilometri. La întoarcere, bea un ceai de scorţişoară şi îşi prepară o salată cu varză, ardei gras roşu, cozi de ţelină, ceapă, morcovi, stropită cu un sos din oţet de mere şi 2-3 linguriţe de miere, alături de două felii de avocado şi o roşie. Cît despre fructe, mizează pe grapefruit, mandarine, pepene galben, afine (preferatele lui), struguri, mere, căpşuni, kiwi, ananas şi cireşe. Îşi ia aportul de proteine din fasole boabe, nuci şi seminţe şi adaugă un plus de fibre cu supă de orz. Bea sucuri preparate în casă şi spune că nu trebuie să te abţii o viaţă întreagă de la un aliment sau altul. „Moderaţia e cheia şi, dacă o respecţi, poţi gusta din orice”.