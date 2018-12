Trusa de urgență pentru vacanță. Ce trebuie să conţină aceasta

Dacă alegem muntele sau marea ca destinație de concediu și îi luăm pe cei mici cu noi, este indicat să avem asupra noastră o trusă de urgență.

De regulă, trusa este recomandat să conțină antiinflamatoare nesteroide, antitermice, antialergice, loțiunile și cremele pentru tratarea arsurilor solare, produse împotriva înțepăturilor de insecte, apă oxigenată, leucoplastul și compresele și pansamente sterile.Ce trebuie să conțină trusa medicală, în concediu:Este esențial să știm care este specificul zonei unde ne vom petrece zilele de concediu, ca să știm ce anume trebuie să includem în trusă.Iată ce este bine să avem la noi atunci cînd ne dorim ca cei mici să fie sănătoși în vacanță:“Antitermice: nurofen, paracetamol – daca unul din membrii familiei face febra. Este important, mai ales dacă copii sînt mici să avem antitermice și sub formă de supozitoare. De asemenea, nu trebuie uitat acasă termometrul pentru măsurarea exactă a febrei. Potrivit OMS, cea mai exactă măsurătoare se face intrarectal, recomandat să se intervină cu antitermice doar cînd temperatura intrarectală depășește 37,7 C. Avem nevoie și de antialgice. Acestea sînt utilizate în cazurile unor episoade alergice sau de urticarie. Cei care sînt alergici și fac alergii severe, e recomandat să aibă în trusă și stiloul auto-injector cu adrenalină, dacă acesta a fost prescris de medicul alergolog”, a spus medicul specialist Stan Gabriel.Ce altceva mai trebuie să avem pe listă, potrivit doctorului:Antivomitive – folosite pentru alimentația inadecvată, stări de greață sau chiar pentru răul de mașină.Dezinfectante și antiinflamatoare nesterioide – pentru combaterea unor dureri.Antiadiareice – în cazul în care apare diareea călătorului. Exemplu de antidiareice – Smecta, Imodium, Hidrasec. Este bine să aveți și probiotice (enetrol, eubiotic, linex) extrem de utile în cazul în care copilul are un episod diareic.Laxative – daca par episoade de constipație. De asemenea nu trebuie uitate supozitoarele cu glicerină gelatinoase pentru copiii de vîrstă mai mică.Unguente antibacteriene dar și o loțiune sau un gel împotriva înțepăturilor de insecte sau pentru calmarea neplăcerilor date de înțepătura insectelor.Comprese sterile, leucoplast, fasa elastica-in caz de luxații, garou.Plasturi împotriva bătăturilor.Ser fiziologic, apă de mare pentru nas.Pentru combaterea eritemului fesier: Bepanthen , Cutaden ( unguent pe bază de zinc, deosebit de eficient în regenerarea pielii);La recomandarea medicului pediatru, este bine să ai la tine și un antibiotic, mai ales dacă pleci pentru multe zile.Nu este rău să ai la tine și un expectorant.Picături pentru ochi, în cazul unei eventuale conjunctivite, dar și acestea tot la recomandarea medicului pediatru sau oftalmolog.„În caz de lovituri, contuzii ușoare – pentru a împiedica apariția hematoamelor putem folosi geluri care conțin arnică – Arnigel sau remedii homeopate, cum ar fi Arnica în concentrație CH5 sau CH7, 5 granule sublingual, chiar și din oră în oră. Se pot da și copiilor mici, se dizolvă în puțină apă și se bea din oră în oră. Pentru dureri articulare reumatice, se folosesc geluri cum ar fi Arnigel sau medicamente antiinflamatoare nesteroidiene”, a mai specificat specialistul Gabriel Stan.De asemenea, dacă alegeți marea, trebuie să aveți o cremă de protecție solară, care să aibă factor de protecție ridicat (+50). Crema se aplică cu cel puțin 30 minute înainte de expunere și, de asemenea, după fiecare baie în apa mării sau într-un bazin, chiar dacă multe dintre creme au specificat faptul că sînt rezistente la apă.“Pentru a va proteja ochii de lumina puternică a soarelui, indiferent de anotimp, este recomandată purtarea ochelarilor de soare. Alege o firmă serioasă ai cărei ochelari să aibă cît mai multe straturi protectoare în compoziția lentilei”, a punctat medicul.Pentru situații speciale:Copilul are anumite boli cronice și are nevoie de tratament în permanență? Este absolut necesar ca acele medicamente să se regăsească în bagajul de vacanță.“Este recomandat să ai cu tine, mai ales dacă pleci din țară, rețetele sau scrisorile medicale în care se menționează că ai nevoie de aceste medicamente și pentru cît timp. La fel, este nevoie de recomandare de la medicul de familie sau medicul de altă specialitate, dacă urmezi un tratament injectabil. De asemenea, este indicat ca orice fel de tratament, medicamentos sau injectabil să fie transportat în cutiile lor originale”, a spus doctorul.Pleci într-o țară exotică? Iată ce spune medicul să ai la tine:Dacă vacanța planificată se va desfășura într-o țară exotică, trebuie să te interesezi ce vaccinuri trebuie să-i faci copilului înainte de vacanță. Vaccinează-te și tu.„Primul pas este o vizită la medicul de familie pe care îl vei întreba dacă este cazul de anumite măsuri profilactice pentru acea zonă: vaccinuri, imunizări, medicamente pe care trebuie să le cumperi din Romînia. Toate vaccinurile trebuie făcute cu 4 – 6 săptămîni înainte de plecare.Ministerul Afacerilor Externe publică informații despre zonele afectate de epidemii, țări unde mai bine nu mergeți. De exemplu, în Africa și Asia se fac următoarele vaccinuri: antidifterie, antihepatită B, antituberculoză, antitetanos, anti febră tifoidă. În Caraibe: vaccinul antihepatită B și antidifterie. În America Centrală, trebuie să te protejezi împotriva febrei tifoide, hepatitei A și febrei galbene”, a explicat doctorul Gabriel Stan.De ajutor, remediile naturaleDe asemenea, putem să luam cu noi și să folosim remedii naturale, aici vorbind de Gemoderivate. Avînd în vedere că imunitatea copiilor pînă în 7 ani este în formare, din acest motiv predispoziția lor la îmbolnăviri în sezonul rece, mai ales la nivel respirator, este mai mare. Există mulți microbi și viruși care acționează la acest nivel, care nu răspund la antibiotice și care pot provoca o scădere a imunității copiilor.Din acest motiv ar fi bine ca să se facă o stimulare nespecifică a imunității pentu o protecție cît mai mare. În acest sens, gemoterapia ne oferă un mare ajutor.“Gemoterapia este terapia cu părți tinere din plantă, aflate în diviziune celulară (muguri, mlădițe etc). Aceasta ne poate proteja și poate duce la vindecare, prin procesul de detoxifiere celulară realizat prin refacerea funcționalității celulare.Profilactic putem folosi extractul din muguri de coacăz negru, extractul din muguri de brad și extractul din mlădițe de măceș. Pentru copiii cu tendința la îmbolnăviri repetate, se pot folosi extractul din muguri de coacaz, muguri de porumbar și mlădițe de măceș.Curele profilactice trebuie să fie de 1-2 luni, administrate de 2-3 ori pe an, inclusiv în perioada sezonului rece. Numărul de picături se ajustează în funcție de vîrstă: 2-7 ani, 20-25 picături, peste 7 ani se pot da 35-40 picături. Se administrează în puțină apă, cu 30 minute înainte de culcare”, a încheiat medicul.