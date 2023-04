Trump a criticat administrația Biden pentru politica de migrație

Fostul președinte american Donald Trump a criticat administrația actualului lider american Joe Biden pentru o politică de imigrație care a transformat SUA într-o "groapă de gunoi".

"Sub conducerea mea am avut cea mai sigură frontieră din istoria SUA. Sub conducerea lui Biden, granița sudică a fost desființată și milioane de imigranți ilegali intră în societatea noastră. Mulți dintre acești oameni sînt foarte periculoși. Sîntem ca o groapă de gunoi. Orașele noastre sînt inundate de persoane fără adăpost, de dependenți de droguri și de infractori violenți", a declarat Trump într-o declarație publicată luni despre posibilul anunț al lui Biden privind intenția sa de a candida la președinție în 2024.

De asemenea, Trump a subliniat, separat, că rezultatul președinției lui Biden a fost "cea mai gravă inflație din ultima jumătate de secol" și "dezastrul din Afganistan". Fostul lider de la Casa Albă a mai precizat că lumea a fost "în pragul celui de-al treilea război mondial" din cauza politicilor lui Biden.