Trei sfaturi pentru a începe o carieră de influencer

Margot Lee, o influenceră și creatoare de video-uri pe YouTube, oferă câteva sfaturi pentru tinerii care doresc să înceapă să facă bani postând conținut online.

În vîrstă de 21 de ani, studentă la Universitatea Syracuse, Margot are 425.000 de abonați pe YouTube și spune că a început totul ca un hobby, creând clipuri în care dădea sfaturi despre modă și frumusețe în liceu.Dea lungul celor șase ani de când are canalul de YouTube, tânăra a avut sponsorizări de la branduri de top precum Amazon, Victoria’s Secret și Sephora.Iată cele trei lucruri de care trebuie să țină cont o persoană care dorește să devină influencer, scrie Business Insider.Margot și-a dezvoltat un brand pentru ea aproape din întîmplare când a început să povestească experiențele pe care le trăiește în timpul facultății.Dacă ar începe acum un canal, cu intenția de a face o afacere, a spus că ar alege o nișă specifică. ”Nu trebuie să fie o nișă mică, ci doar un lucru în care poți excela”, a spus ea.Cel mai popular videoclip postat de ea pe YouTube este din 2017 și are 1,6 milioane de vizualizări. Al doilea a fost postat în 2016 și are 1,2 milioane de vizualizări.Margot își concentrează cea mai mare parte a conținutului în jurul faptului că este la facultate. Videoclipurile care obțin cele mai multe vizualizări pentru ea sunt cele în care arată bucăți din viața ei, precum „o săptămână din viața mea, la facultate” și cele numite „ce trebuie să știți despre”.Găsiți un echilibru între „a nu fi prea perfecționist” și „a nu dura prea mult pentru a produce conținut”, a spus ea. În experiența sa, un creator de conținut pe YouTube ar trebui să posteze un videoclip o dată sau de două ori pe săptămînă.„Faceți eforturi ca videoclipurile să fie bine făcute, distractive și amuzante pentru ca oamenii să se uite la ele, dar nu atât de mult încît să dureze prea mult realizarea lor”, a spus ea.În plus, calitatea nu ține foarte mult de înalta tehnologie a echipamentului folosit. Ea spune că oricine poate crește un canal prin simpla înregistrare a videoclipurilor pe un smartphone, iar abilitățile de editare le veți dobîndi vor veni în mod natural pe parcurs.Dacă nu sunteți „autentici”, atunci, de multe ori, oamenii pot observa asta și va fi mai greu pentru privitor „să vă vadă ca prieten”, a spus ea. Afișarea unor oameni din viața ta, precum prietenii și familia, îi poate ajuta pe oameni să înceapă să se apropie mai mult de tine și să te înțeleagă mai bine.„Oamenii vor observa dacă lăsați impresia că îi mințiți și nu vă pasă de ei”, a explicat ea, adăugînd că „La sfîrșitul zilei, aceștia sunt oamenii datorită cărora vă veți construi un brand”.