Trei pui de urs, blocați într-o pubelă. Ce a făcut mama acestora pentru a-i elibera (VIDEO)

Au pătruns în container, dar nu au mai putut să iasă fiindcă capacul era metalic. Mama acestora a rămas afară și a început să facă tot posibilul pentru a-și elibera puii.

Locatarii au chemat pompierii, care au acţionat coordonat: unul a distras atenţia ursoaicei mamă, iar altul a ridicat capacul şi le-a permis ursuleţilor să fugă în pădurea din vecinătate.

CAUGHT ON CAMERA: A firefighter rescues three bears trapped inside a dumpster in Reno, Nevada. pic.twitter.com/JSRN7CIhHd