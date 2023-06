Toți cetățenii din Coreea de Sud întineresc cu un an sau chiar doi. Legea a intrat în vigoare

Sud-coreenii au devenit cu un an sau doi mai tineri, în baza unei noi legi care aliniază cele două metode tradiționale de numărare a vîrstei din țară la standardele internaționale, relatează BBC. Legea anulează sistemul tradițional care considera că sud-coreenii au vîrsta de un an la naștere, pentru că era contabilizat și timpul petrecut de făt în pîntecele mamei.

Potrivit unui alt sistem tradițional, toți oamenii îmbătrîneau cu un an în 1 ianuarie și nu de ziua lor de naștere. Trecerea la standardul internațional, care contabilizează vîrsta de la data nașterii, a intrat în vigoare astăzi. Președintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a promis că va face această schimbare încă de cînd a candidat la alegerile de anul trecut. Metodele tradiționale de numărare a vîrstei au dus la „costuri sociale și economice inutile”, a spus el. De exemplu, au apărut dispute cu privire la plata asigurărilor și la stabilirea eligibilității pentru programele de asistență guvernamentală. Pînă acum, cea mai folosită metodă de calcul în Coreea de sud era un sistem vechi de sute de ani, cunoscut ca „vîrsta coreeană” în care o persoană împlinește deja un an la naștere și îmbătrînește cu un an la 1 ianuarie, transmite Digi.

În baza acestui sistem, un copil născut pe 31 decembrie va împlini doi ani a doua zi, pe 1 ianuarie. Un alt sistem, cunoscut ca „numărarea vîrstei”, considera că o persoană are zero ani la naștere, iar vîrsta sa crește cu un an în 1 ianuarie. Aceasta înseamnă că, de exemplu, începînd cu 28 iunie 2023, o persoană născută la 29 iunie 2003 are 19 ani în sistemul internațional, 20 în sistemul „numărarea vîrstei” și 21 în sistemul „vîrsta coreeană”. Trei din patru sud-coreeni au fost, de asemenea, în favoarea standardizării, potrivit unui sondaj realizat în ianuarie 2022.

Parlamentarii au votat pentru eliminarea metodelor tradiționale de numărare în decembrie anul trecut. Totuși, o parte din legisația existentă va rămîne în vigoare, în baza sistemului de „numărare a vîrstei”. Astfel, sud-coreenii pot cumpăra țigări și alcool din anul - nu din ziua - în care împlinesc 19 ani. Metodele tradiționale de numărare a vîrstei au fost folosite și de alte țări din Asia de Est, dar toate au renunțat la ele. Japonia a adoptat standardul internațional în 1950, în timp ce Coreea de Nord a făcut acest lucru în anii 1980.