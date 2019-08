Tot ce trebuie să ştii despre relaxare Diverse 24 august 2019, 18:30

Relaxarea e cheia fericirii. A trebuit să ajungem să trecem prin stres și agitație ca să înțelegem un lucru așa de simplu.

Mintea și corpul au nevoie de relaxare ca să funcționeze cel mai bine, iar asta înseamnă că tu o să fii sănătoasă și puternică.

Importanța unui lucru așa de mic la prima vedere, cum e relaxarea, stă în toate beneficiile pe care le are asupra sănătății fizice și psihice. Ne întărește sistemul imunitar, îmbunătățește circulația sanguină, alungă stresul cronic, responsabil pentru multe dintre bolie comune vremurilor noastre, previne sau reduce multe afecțiuni. Mai mult, relaxarea ne dă o stare de bine, un optimism greu de clintit, care ne face să învingem cam orice.

Partea cea mai bună e că relaxarea stă chiar în mîinile noastre. Nu e nevoie de gesturi mari sau activități costisitoare pentru a o obține. E suficient să ne facem un obicei din a ne oferi cîteva momente din zi în care să avem grijă de noi. Un răsfăț mic, cum e aplicarea cremei preferate, poate fi un început bun.

În fiecare dimineață și în fiecare seară, deconectează-te de la tot ce te preocupă. Lasă grijile la ușă și concentrează-te doar la tine. Pune-ți muzica ta preferată, ceva care să te ajute să te relaxezi. Pregătește infuzorul cu uleiuri esențiale sau aprinde niște bețișoare parfumate. Scoate crema Intheline din sertar și aplic-o fără grabă pe coapse, pe abdomen și pe fund. Cu mișcări circulare, lente, vei observa că efectele sînt cele ale unui masaj. În plus, după două săptămîni vei observa deja cum piele devine mai fermă și grăsimea inutilă începe să dispară. Asta îți va mări și mai tare încrederea cu care pășești în lume. Cel mai important rămîne însă faptul că vei fi mai relaxată. Micul tău ritual are grijă nu doar de felul în care arăți, dar, mai ales, de felul în care te simți.

Sînt numeroase studiile care au arătat că momentele pe care ni le oferim pentru a ne îngriji ne fac să ne măresc stima de sine și ne ajută să fim mai mulțumite de viețile noastre. Asta se traduce printr-o încredere pe care alții o percep și care-i determină să ne aprecieze și el, la rîndul lor.