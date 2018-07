Tot ce trebuie să ştii despre cea mai îndelungată eclipsă din acest secol

Eclipsa totală de Lună din 2018, ce va avea loc pe 27-28 iulie, este unul dintre evenimentele fascinante pentru toţi pasionaţii de astronomie. Vizibilă şi din Moldova, va fi cea mai lungă eclipsă totală de Lună din secolul XXI.

Eclipsa din 27 - 28 iulie va fi cu 40 de minute mai lungă decît Superluna albastră sîngerie ce a avut loc în ianuarie 2018. Eclipsa totală de Lună va dura o oră şi 43 minute.

Astronomul Bruce McClure estimează că eclipsa totală de Lună va cuprinde eclipse parţiale ce vor începe de la 2:24 p.m. EST (21:24, ora Moldovei) pînă la 6:29 p.m. EST (01:29, ora Moldovei). Astfel, va dura aproximativ patru ore pînă cînd Luna va trece de umbra Pămîntului.

Eclipsa de Lună din 27 iulie 2018 va fi vizibilă pe întregul glob şi va conţine culorile specifice ale unei „Luni sîngerii”.

Această eclipsă de Lună din 2018 va avea o durată îndelungată din cauza datei în care are loc. Pe 27-28 iulie (în funcţie de locul în care te afli) are loc atît Luna Plină, cît şi apogeul lunar, cînd satelitul natural se va afla la cel mai îndepărtat punct de Pămînt. Astfel, aceste două fenomene ce au loc simultan provoacă o eclipsă lunară extinsă. Cea mai lungă durată a unui astfel de fenomen poate fi de o oră şi 47 de minute. Durata eclipsei totale de Lună din 27 iulie 2018 va fi de o oră şi 43 de minute. Eclipsa este vizibilă în întregime de pe teritoriul Moldovei la începutul serii de 27 iulie. Momentul maxim al eclipsei totale de Lună are loc la ora 23.22.

De asemenea, acestui spectacol astronomic din 27 iulie i se alătură şi planeta Marte, ce va fi vizibilă sub Lună. Ultima oară cînd Planeta Roşie a fost atît de mare şi luminoasă a fost în 2003, cînd distanţa dintre Marte şi Pămînt ajungea la mai puţin de 56 de kilometri. Şi dacă eclipsa de Lună şi apariţia lui Marte nu sînt suficiente, pe cer va mai putea fi observat Jupiter, în zona sud-estică, precum şi Staţia Spaţială Internaţională în timp ce trece prin faţa ei.

Cum se va desfăşura fenomenul

După apusul Soarelui, Luna va răsări în partea opusă a cerului. În acest moment, Luna va fi în penumbra Pămîntului. După intrarea în penumbră va începe eclipsa de la ora 20:14, cînd satelitul natural se va afla sub orizont.

În momentul intrării în umbră, marginea stîngă a Lunii devine mai puţin luminoasă. La o oră de la începerea fenomenului, Luna va fi în umbra totală a Pămîntului şi va căpăta culorile cărămizii. Ele marchează momentul în care începe totalitatea.

La 23:22 va avea loc maximul eclipsei, moment în care Luna se va afla la cel mai înalt punct de pe cer (20 de grade înălţime deasuprea orizontului). Perioada de totalitate va dura 103 minute, fiind cea mai lună perioadă din acest secol. Alte două eclipse totale de Lună cu o durată asemănătoare (102 minute) vor avea loc pe 26 iunie 2029 şi 7 iulie 2047.

La scurt timp după miezul nopţii, Luna va începe să iasă din umbră, iar culorile roşiatice vor fi înlocuite de cele argintii obişnuite. Întregul fenomen se încheie la 02:29, după ce Luna iese din penumbra Pămîntului.

Ce este eclipsa de Lună?

Eclipsa se produce doar în timpul Lunii pline. Aceasta are loc doar atunci cînd Soarele, Pămîntul şi Luna sînt perfect aliniate. Deoarece orbita Lunii în jurul Pămîntului are o înclinaţie relativ diferită faţă de cea a Pămîntului în jurul Soarelui, o aliniere perfectă nu se produce la fiecare Lună plină. De asemenea, apariţia unei eclipse totale de Lună este un fenomen extrem de rar. Însă de la formarea satelitului natural (în urmă cu 4,5 miliarde de ani), acesta s-a îndepărtat de planeta noastră (cu aproximativ patru centimetri pe an). În prezent, fenomenul a dus la crearea mediului perfect pentru apariţia unei eclipse totale, dar în viitor, peste miliarde de ani, probabil că fenomenul acesta nu va mai avea loc.

Ce este „Luna sîngerie”

Numele de "Lună sîngerie" este dat tuturor eclipselor lunare totale, avînd în vedere culoarea - un roşu portocaliu - pe care o căpătă satelitul natural al Terrei în momentul în care trece prin umbra Pămîntului.

„Culoarea exactă pe care o capătă Luna este dată de cantitatea de praf şi nori din atmosferă. Dacă este o cantitate mai mare de particule în atmosferă, satelitul va avea o nuanţă mai închisă de roşu”, afirmă cercetătorii din cadrul NASA.

În speranţa că, în Moldova, vom avea vreme bună vineri seara, vă invităm să vedeţi spectacolul pe care îl va face eclipsa totală de Lună din 27 iulie 2018 şi celelalte fenomene astronomice asociate ei.