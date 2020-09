Topul alimentelor sănătoase pentru femei

Ceea ce mîncăm în mod regulat își lasă amprenta asupra sănătății noastre, zi de zi, fie că ne dăm seama sau nu. Se pare că există anumite alimente sănătoase pentru femei, care promovează un sistem imunitar puternic, un echilibru hormonal desăvîrșit și o piele fină, curată și elastică, indiferent de vîrstă.

Așadar, oare ce mănîncă femeile sănătoase, pline de energie chiar și la 70 de ani? Acum avem răspunsul. Este vorba despre o serie de ingrediente cheie, ușor de inclus în alimentația ta, scrie andreearaicu.ro.

Top 7 alimente sănătoase pentru femei: Integrează-le în dieta ta zilnică!

1. Leguminoasele

Linte, năut, mazăre sau fasole, toate sînt excelente pentru sănătatea feminină. Leguminoasele conțin o cantitate mare de proteine, dar și fibre care te ajută să ai o digestie sănătoasă.

În plus, ele îți aduc și nutrienți esențiali, precum calciul, potasiul și magneziul, elemente la nivelul cărora multă femei experimentează carențe de-a lungul vieții. Poți consumă lintea sub formă de curry, poți prepară hummus din năut, poți găti fasolea sub formă de burrito, taco sau poți adaugă leguminoase în salatele tale fresh, de vara.

2. Nucile

Nucile se numără printre cele mai bune surse de grăsimi sănătoase. Nuca romînească îți oferă o cantitate semnificativă de Omega 3, iar alunele de pădure au în compoziție arginina, un aminoacid care reglează tensiunea arterială. Migdalele sînt bogate în polifenoli, antioxidanți care te ajută să rămîi tînăra și sănătoasă.

Trebuie să reții, totuși, că nucile sînt bogate în calorii și sînt foarte dense din punct de vedere nutritiv. Consumă-le cu moderație, că snack sau ingredient crocant în salate sau prăjituri homemade.

3. Ovăzul

Plin de fibre, sățios, excelent pentru digestie și numai bun de savurat la un mic dejun fără gluten. Ovăzul este un aliment cheie pentru orice femeie care dorește să aibă o silueta constanța și o sănătate de fier. În plus, este dovedit că acesta poate scădea riscul de diabet tip 2 și poate ține la distanță afecțiunile inimii. Îl poți consumă foarte ușor sub formă de terci, cu fructe proaspete sau confiate, cu miere sau cu scorțișoară. Poți face și porridge-uri sărate, cu legume trase la tigaie sau rumenite în cuptor.

4. Semințele de în

Dacă vrei să integrezi mai mult Omega 3 în dietă zilnică, semințele de în te pot ajută foarte mult. Totodată, consumul constant de semințe de în scade riscul de boli cardiovasculare cu 46%. Poți presară semințele în salate sau în preparate la cuptor, le poți rîșni și le poți integra în supe, smoothie-uri sau creme.

5. Uleiul de măsline

Nu numai că oferă o savoare deosebită oricărui preparat, dar face parte și din seria de alimente sănătoase pentru femei, în mod special. Uleiul de măsline conține grăsimi sănătoase, care reglează colesterolul și te ajută să ai o inima sănătoasă și puternică. De asemenea, este plin cu antioxidanți ce lupta împotriva radicalilor liberi. Acest lucru înseamnă că vei rămîne tînăra, vei avea o piele luminoasă și un par sănătos, dar și un sistem imunitar puternic.

6. Legumele crucifere

Este vorba despre broccoli, conopidă, varză, kale și alte variații de legume asemănătoare. Acestea sînt extrem de benefice pentru organismul feminin, contribuind la echilibrul hormonal și la aportul de nutrienți necesari și vitamine esențiale.

Cea mai bună metodă de a găti cruciferele este la aburi, într-un steamer. De asemenea, le poți prepara și prin fierbere rapidă sau prin gătire lentă în cuptor.

7. Afinele

Da, toate fructele sînt sănătoase și conțin foarte multe vitamine, însă afinele par a fi vedetele cînd vine vorba despre alimente sănătoase pentru femei. Acestea conțin o cantitate impresionantă de antioxidanți, elemente ce încurajează regenerarea celulară și țin îmbătrînirea la distanță. Nu în ultimul rînd, afinele pot preveni infecțiile urinare și pot avea un rol în păstrarea unei memorii bune, la orice vîrstă. Le poți privi ca pe un elixir al tinereții, ce poate fi inclus în smoothie-uri, terciuri de ovăz sau chiar pancakes.