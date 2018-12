Top 5 haine pentru seara de Revelion

Se spune ca daca in seara dintre ani porti cele mai alese haine si bijuterii, atunci vei avea un an bogat. Nu stim cat de adevarat este, dar daca iti place stilul elegant, atunci nu va fi o problema pentru tine sa porti cele mai alese tinute.

Fie ca mergi la o petrecere cu prietenii sau vei sta acasa, cu familia, tinuta pentru Anul Nou trebuie sa fie totusi una speciala. Nu se cuvine sa te prinda miezul noptii in pijamale sau haine de casa, complet nearanjata.Astfel ca, ne-am gandit sa iti prezentam 5 articole vestimentare alese de pe Breslo.ro, pe care sa le porti cu succes in seara de Revelion.Daca iti vei petrecere Revelionul la un restaurant select, atunci iti va trebui o rochie eleganta, cu o croiala feminina, care sa-ti puna in evidenta trupul. Noi am ales rochia cu imprimeu frontal.O rochie eleganta si foarte chic, perfecta pentru petrecerile din cadrul unui club select. Vestea buna este ca se poate crea pe orice marime si culoare, asa ca nu ezita sa ii scrii vanzatorului ideile tale.O rochie perfecta pentru cele care nu sunt adeptele culorilor sau hainelor stramte pe corp. Este o rochie eleganta, pentru o doamna care iubeste astfel de tinute, nu foarte indrazneste.Cu o croiala usor vintage, in culori vibrante, aceste rochii nu vor ramane neobservate in seara de Revelion. Accesorizate pe masura, dar nu in exces, tinuta va parea desprinsa din revistele de moda.Stramta pe corp, din catifea, cu bust din dantela, o astfel de rochie va atrage toate privirile. Rochia se muleaza perfect pe formele tale si iti confera o imagine rafinata si provocatoare.