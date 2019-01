Ţine aceste plante în dormitor şi vei scăpa de insomnie Diverse 1 ianuarie 2019, 20:00

Somnul este vital pentru functionarea corespunzatoare a corpului si a creierului. Cu toate acestea, multi oameni spun ca nu se pot odihni noaptea din cauza insomniei, a apneei sau a cosmarurilor.

O modalitate usoara pentru a te asigura ca vei dormi bine este sa iti relaxezi corpul si mintea este sa aduci aceste plante in dormitor.

Lavandă

De mii de ani levantica este cunoscuta pentru proprietatile sale de a reduce anxietatea si stresul ca si pentru scaderea ritmului cardiac. Tocmai de aceea, oamenii folosesc uleiurile esentiale de levantica pentru a avea un somn linistit. Daca ai aceasta planta in camera vei ramene calm cat e noaptea de lunga.

Aloe vera

Studiile au demonstrat ca aceasta planta elibereaza foarte mult oxigen in timpul noptii. Acest surplus de oxigen te ajuta sa lupti impotriva insomniei si ajuta corpul sa ramane linistit in timpul somnului.

Planta șarpe

Ca si aloe vera, planta sarpe elibereaza mai mult oxigen noaptea decat ziua. In acest fel, calitatea imbunatateste aerului din camera este imbunatatita ceea ce te ajuta sa respiri mai usor in timpul somnului.