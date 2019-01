Substanța chimică mai periculoasă decît credeai din pasta de dinți

Triclosanul este o substanță antimicrobiană prezentă în mii de produse pe care le folosim zilnic – de la săpunuri, pînă la pasta ta de dinți preferată.

Din păcate, acesta are efecte nocive asupra sănătății și promovează, printre altele, dezvoltarea cancerului de colon.Un laborator de la University of Massachusetts Amherst a colaborat cu alți oameni de știință de la 13 universități pentru a explora efectele triclosanului.Pentru început, aceștia au testat triclosanul pe șoareci normali și au constatat că substanța chimică provoacă inflamații ușoare. Mai apoi, echipa a făcut același lucru pe șoareci modificați genetic, astfel încît au dezvoltat spontan o boală inflamatorie a intestinelor – care afectează aproximativ trei milioane de americani.De asemenea, triclosanul le-a fost administrat și unor șoareci cu cancer de colon. Rezultatele au arătat că inflamația colonului s-a agravat după aplicarea triclosanului.În plus, substanța a accelerat dezvoltarea colitei – inflamație care duce la sîngerare rectală, diaree, durere și spasme abdominale. Cercetătorii spun că, în unele cazuri, substanța a dus și la reducerea duratei de viață a șoarecilor.Rozătoarele care au suferit o inflamație din cauza expunerii la triclosan prezentau o diversitate mai mică a speciilor de microbi din intestin. Deoarece este un compus care ucide bacteriile, cercetătorii s-au gîndit că vintovată este această micșorare a comunității de microbi.Pentru a testa această ipoteză, echipa a folosit șoareci fără germeni – care nu aveau niciun fel de bacterie în intestin – și au constatat că administrarea substanței chimice nu a avut niciun efect asupra animalelor.Această constatare sugerează că efectele nocive ale triclosanului se datorează schimbărilor microbiene.The National Health and Nutrition Examination Survey a arătat că substanța a fost detectată în 75% din probele de urină ale indivizilor testați în Statele Unite și se numără printre primii zece poluanți găsiți în rîurile din State.Cercetătorii au mai precizat că rezultatele studiului sugerează că autoritățile ar trebui să reevalueze reglementarea triclosanului.